«Робот может заменить трёх человек». В Беларуси проходит инновационный форум

Новости Беларуси. Тренажер-сварщик, умный робот, который готов заменить человека или 3D принтер. Белорусский промышленно-инновационный форум открыл свои двери для посетителей, сообщили в программе «Беларусь. Новости» на РТР-Беларусь.

Более 150 организаций представили свой потенциал. В Минск приехали и зарубежные компании. Также форум планируют посетить делегации и бизнес-миссии из Красноярского края, Нижегородской, Ульяновской, Самарской областей России.