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«Робот может заменить трёх человек». В Беларуси проходит инновационный форум

20 сентября 2022 20:09
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Новости Беларуси. Тренажер-сварщик, умный робот, который готов заменить человека или 3D принтер. Белорусский промышленно-инновационный форум открыл свои двери для посетителей, сообщили в программе «Беларусь. Новости» на РТР-Беларусь.  

Более 150 организаций представили свой потенциал. В Минск приехали и зарубежные компании. Также форум планируют посетить делегации и бизнес-миссии из Красноярского края, Нижегородской, Ульяновской, Самарской областей России.  

«Робот может заменить трёх человек». В Беларуси проходит инновационный форум-1

Робот может заменить трех человек.

«Робот может заменить трёх человек». В Беларуси проходит инновационный форум-4

Роботизация и занятость: быть или не быть? Этот вопрос сегодня, кажется, уже и не стоит. Вот, к примеру, механизм, который может работать 24/7 без перерывов. Фасовка, сортировка, сборка комплектующих на производстве или в перерабатывающей промышленности. Особый плюс – высокая точность и скорость.

«Робот может заменить трёх человек». В Беларуси проходит инновационный форум-7

Александр Самусенко, менеджер по развитию:
Этот робот как замещение тех продуктов, которые мы, к сожалению, не можем получить. К счастью, был ограничен доступ к западным технологиям. Он пользуется популярностью. Полностью робот разработан и сделан у нас в Беларуси из белорусских комплектующих и руками наших ребят.

Подробнее в видеоматериале.

# Информационные технологии # общество # Александр Кириенко # Андрей Копыток # Кристина Сущеня # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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