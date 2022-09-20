«Несчастные случаи по-прежнему фиксируются». Как уберечься от травматизма на работе?

Новости Беларуси. Более 2 миллионов рублей по требованию профсоюзов выплачено за год работникам, которые пострадали на производстве. Чтобы предотвратить несчастные случаи, нужно работать на опережение, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. В рейды по контролю безопасных условий труда на строительных площадках отправилась и наша съемочная группа. Подробности в материале Карины Верховцевой.

Дмитрий Евгеньевич уже более 10 лет в профессии. На стройплощадку исключительно в полной экипировке: каска, страховочный пояс и спецодежда. Сейчас возводят новый жилой дом на Грушевской. Его стезя – монтажные работы.

Дмитрий Макаревич, каменщик, монтажник:

Нельзя выходить без техники безопасности, без индивидуальной защиты. Если перепад высот, надо пояс с собой. Если переходим с этажа на этаж – наряд допуска положен. Роспись на высоту – кому положено на высоте работать.

Строительная отрасль всегда отличалась повышенной опасностью для рабочих. К слову, она и возглавляет рейтинг лидеров по травматизму. Это и понятно – работы на высотах, со стройматериалами и не только. Но здесь важно: предупредить несчастные случаи, нежели потом выяснять, кто виноват. Именно с этой целью Федерация профсоюзов проводит рейды по безопасности.

Павел Манько, главный технический инспектор Федерации профсоюзов:

Техническая инспекция труда уже только за первое полугодие 2022 года осуществила более 3 500 мониторингов и проверок и выявила более 28 000 нарушений законодательства об охране труда.

Карина Верховцева, корреспондент:

Увы, но несчастные случаи по-прежнему фиксируются. Обращаясь к статистике: за 8 месяцев 2022 года в организациях страны на производстве травмированы 1 089 сотрудников. За аналогичный период 2021 года это число составило более 1 200. Да, тенденция травматизма по стране снижается, но, к сожалению, за этот год увеличилось количество летальных исходов. Главная задача таких рейдов – подсказать нанимателю, где есть недоработки, чтобы не допустить травмоопасных ситуаций. Посетив несколько стройплощадок, федерация профсоюзов вынесла вердикт.

Защитное ограждение. Тут не хватает его части, поэтому необходимо в срочном порядке ограждение восстановить, потому что есть возможность падения работников с высоты.

Тут небольшое замечание – указать инвентарный номер и посмотреть, испытывалась она или осматривалась.

Тут единственное – надо заменить доску, потому что имеется сломанная доска. А так, в принципе, требованиям безопасности он соответствует.

Внимание уделили и условиям труда работников. Бытовая комната, помещение для сушки одежды – все должно соответствовать нормам.