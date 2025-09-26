В чём причина страха перед числом 13 – рассказал историк
Страх перед числом 13 – одно из самых известных суеверий на Западе. Все началось с библейской истории о Тайной вечере. За столом сидели 13 человек – Иисус Христос и его 12 апостолов. Один из них предал своего учителя. С тех пор Иуда стал символом измены, а число 13 – символом несчастья и страха. Но с веками оно обрастало все новыми мифами и легендами.
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Сергей Каун, старший преподаватель кафедры источниковедения исторического факультета БГУ:
В эпоху Средневековья, например, происходит известное событие – 13 октября 1307 года Филипп IV Красивый приказывает арестовать руководство Ордена тамплиеров. Пятница, 13 – вот откуда идет связь 13 числа с пятницей, становится после этого таким несчастливым числом. Естественно, что уже в более поздние периоды времени многие события, которые происходили – то ли гибель «Титаника», то ли начало мировых войн пытались привязать к каким-то, в общем-то, событиям, високосным годам.
По сей день многие отели пропускают 13-й этаж, а авиакомпании 13-й ряд. Есть даже поверье, что первый, кто поднимется из-за стола, за которым сидит 13 человек, умрет в течение года. Но что говорит наука? Статистика не выдает запредельных цифр по авариям, несчастным случаям или катастрофам именно в этот день. Возможно, все дело в нашем восприятии.
Денис Северов, магистр психологии:
Есть такая история, как массовые мифы – можно назвать это массовый психоз. Когда огромное количество людей во что-то верит очень сильно, то человек – единица, которая находится в этой массе, также начинает в это верить. С числом 13, наверное, все просто. Тайная вечеря – это 13 участников и предательство. Природа страха заключается в том, что, чем больше мы чего-то боимся и пытаемся избежать, тем сильнее оно становится и набирает силу. Поэтому люди в массе своей и внутри себя, придавая силу этому числу, начинают его избегать. Если оно встречается в их жизни, то оно начинает формировать какие-то негативные ситуации.
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