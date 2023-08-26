Лукашенко: «Руководители, элита – здесь вообще будут специалисты? Без специалистов не может быть страны»

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пустовой: «Лукашенко – стержень белорусской модели. Уникальной и жизнеспособной». Читать здесь.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Если прогосударственная Академия управления является штабом, институтом, экспериментальной лабораторией национальной управленческой мысли, то БГУ должен быть светочем культурной и гуманитарной мысли страны. Беларусь ведь это не только экономическая многовекторность, крепкое АПК с философией импортозамещения. Это еще и оплот традиционности. А держать свою линию можно когда в доме лад. Вернуть его на наше пространство – месседж современной госполитики.