Лукашенко: «Руководители, элита – здесь вообще будут специалисты? Без специалистов не может быть страны»

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пустовой: «Лукашенко – стержень белорусской модели. Уникальной и жизнеспособной». Читать здесь.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Если прогосударственная Академия управления является штабом, институтом, экспериментальной лабораторией национальной управленческой мысли, то БГУ должен быть светочем культурной и гуманитарной мысли страны. Беларусь ведь это не только экономическая многовекторность, крепкое АПК с философией импортозамещения. Это еще и оплот традиционности. А держать свою линию можно когда в доме лад. Вернуть его на наше пространство – месседж современной госполитики.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Руководители, элита – здесь вообще будут специалисты? Без специалистов не может быть страны. Поэтому здесь будущее. Я сделаю из этого выводы и мои подчиненные в том числе. Я вас очень прошу, не подведите. Нет курса на то, чтобы кого-то придавить. Мнение ущемить. Вы знаете, я часто говорю, что мне кладут на стол графики и совещания, практически каждый день, если нет нескольких точек зрения, я сразу откладываю документ. Должны быть точки зрения. Мы тогда аккуратно должны обсуждать эти вопросы. Не надо наскакивать друг на друга, не надо крошить друг друга, убивать. Зачем мы, в подавляющем большинстве сидящие здесь, дай бог все, это же наши люди. Это нормально. Вадим правдоруб, он может что-то сказать и так далее, но он что, чужой нам? Нормальный, наш человек. И хорошо, что такие есть, которые могут что-то сказать.
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