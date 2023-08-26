«Будем разбираться мгновенно и в зародыше». Лукашенко предупредил всех накануне электоральной кампании

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пустовой: «Лукашенко стержень белорусской модели. Уникальной и жизнеспособной». Читать здесь.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Советская школа воспитывала патриотов, инженеров БАМа, конструкторов «Тополей-М», а кого воспитал период образовательной турбулентности? Шляхцюков и фрилансеров. Ошибки, домашнее задание – сколько можно тут эпитетов придумать. При таком человеческом потенциале, с таким размахом интеграции образовательной среды от Бреста до Владивостока. Мы должны забыть о том, как ломать голову по созданию микро- и наночипов. Но необходимо ломать и устоявшиеся традиции. Прежде всего избавляться от западнопоклонничества. Седовласые мудрецы и и совсем молодые доценты в крашевых лабутенах, с западной научной средой надо сотрудничать, но возводить ее в степень истуканов – грех. Против себя и своего будущего.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Канун электоральной кампании, хочу всех предупредить. Особенно спустя определенный период времени после 2020 года. Я часто мотивировал это тем, что, если тогда кто-то одурел от пандемии и еще чего-то, были какие-то поводы, в том числе объективные, они бегали по улице, ломали и крошили с палками в руках, то в этот электоральный период мы с таким будем разбираться мгновенно и в зародыше. Я даже помню свое выступление в БГУ, эту обструкцию, которую мне тут пытались создать и так далее. Но я пришел в БГУ пацаном. Выступал перед вами. Не уверен, что большинство в БГУ за меня голосовали, спокойно к этому отношусь. Незнакомый тут человек, которого вы потом обозвали колхозником необразованным и так далее. Вы голосовали за известных, понятных вам людей. У меня не было никаких обид, я знал, что БГУ должен быть ведущим вузом. Он тогда и являлся таким. И сейчас является. Но позволить кому-то перевернуть страну я не мог. А сейчас тем более.
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