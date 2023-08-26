«Будем разбираться мгновенно и в зародыше». Лукашенко предупредил всех накануне электоральной кампании

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пустовой: «Лукашенко стержень белорусской модели. Уникальной и жизнеспособной». Читать здесь.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Советская школа воспитывала патриотов, инженеров БАМа, конструкторов «Тополей-М», а кого воспитал период образовательной турбулентности? Шляхцюков и фрилансеров. Ошибки, домашнее задание – сколько можно тут эпитетов придумать. При таком человеческом потенциале, с таким размахом интеграции образовательной среды от Бреста до Владивостока. Мы должны забыть о том, как ломать голову по созданию микро- и наночипов. Но необходимо ломать и устоявшиеся традиции. Прежде всего избавляться от западнопоклонничества. Седовласые мудрецы и и совсем молодые доценты в крашевых лабутенах, с западной научной средой надо сотрудничать, но возводить ее в степень истуканов – грех. Против себя и своего будущего.