Это вылезет боком – Лукашенко о желании Польши, Литвы и Латвии полностью закрыть границы с Беларусью 

Президент пообщался с журналистами. Поднятые темы – закрытие границ, итоги саммита БРИКС, учения ОДКБ. Не обошли стороной и упреки в адрес белорусского лидера по поводу гарантий безопасности основателю ЧВК «Вагнер». Александр Лукашенко традиционно предельно четко ответил на все вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Беларуси: мы воевать за Европу и рвать на себе одежду не будем. Подробности.
Соседи у нас пугливые, оказывается. В ближайшие дни будут принимать решение о закрытии или нет границ с Беларусью – правда, не до конца уверены из-за мигрантов, которым польский забор не преграда, из-за тактического ядерного оружия, размещенного у нас, или из-за «Вагнера». Польское руководство, кстати, уже заявило, что после вероятной гибели руководителя ЧВК стало еще страшнее им соседствовать с нашей страной, так что плюс аргумент в их не думающие о своих людях головы.
– Вот уже в понедельник наши западные соседи собираются обсуждать, а, возможно, и принимать решение по полному закрытию границ с Беларусью. Как вы оцениваете эти шаги Польши, Литвы, Латвии? Кому это может навредить больше и зачем вообще нагнетать?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Литву, Латвию я не совсем понимаю. Скорее всего, они в этом тренде бегут впереди паровоза (чтобы только не попали под него), хотят выпендриться. Но это же боком вылезет. Хотят закрыть, пусть закрываются. Мы все равно в Литву, Латвию не ездим и через них тоже не работаем. Кому они хуже сделают? Они сделают хуже только себе и своим людям. Они боятся, что люди к нам поехали (уже под 700 тыс. за это время безвиза) и видят, как мы живем. А в той же Литве меньше 2 миллионов населения осталось. К тому же каждый, кто бывал здесь, ты его попробуй переубедить в том, что Беларусь – мирная, нормальная страна, и никаких претензий к Литве, равно, как к Латвии и Польше, не имеем. Мы хотим жить на своей земле. Нам не надо ни польские земли, ни литовские, ни латышские. Но у них политический сегодня психоз накануне выборов (особенно у Польши), вот они и будут нагнетать эту ситуацию. Закроют – пусть закрывают, сделают хуже только для себя. И так уже народ обнищал: зимой дрова от нас вывозили, потому что топить нечем. И ради бога. Мы будем им помогать, надо будет – бесплатно будем помогать, чтобы люди выдержали это. Мордуют своих людей, но там не дураки, там люди крепкие, закаленные. Такие, как мы. Они скоро снесут этих руководителей. Вы же знаете, что недавно правительство Латвии в отставку ушло. Они сами себя гробят. Если им надо закрыться, пусть закрывают.
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