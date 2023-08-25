Это вылезет боком – Лукашенко о желании Польши, Литвы и Латвии полностью закрыть границы с Беларусью 

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Литву, Латвию я не совсем понимаю. Скорее всего, они в этом тренде бегут впереди паровоза (чтобы только не попали под него), хотят выпендриться. Но это же боком вылезет. Хотят закрыть, пусть закрываются. Мы все равно в Литву, Латвию не ездим и через них тоже не работаем. Кому они хуже сделают? Они сделают хуже только себе и своим людям. Они боятся, что люди к нам поехали (уже под 700 тыс. за это время безвиза) и видят, как мы живем. А в той же Литве меньше 2 миллионов населения осталось. К тому же каждый, кто бывал здесь, ты его попробуй переубедить в том, что Беларусь – мирная, нормальная страна, и никаких претензий к Литве, равно, как к Латвии и Польше, не имеем. Мы хотим жить на своей земле. Нам не надо ни польские земли, ни литовские, ни латышские. Но у них политический сегодня психоз накануне выборов (особенно у Польши), вот они и будут нагнетать эту ситуацию. Закроют – пусть закрывают, сделают хуже только для себя. И так уже народ обнищал: зимой дрова от нас вывозили, потому что топить нечем. И ради бога. Мы будем им помогать, надо будет – бесплатно будем помогать, чтобы люди выдержали это. Мордуют своих людей, но там не дураки, там люди крепкие, закаленные. Такие, как мы. Они скоро снесут этих руководителей. Вы же знаете, что недавно правительство Латвии в отставку ушло. Они сами себя гробят. Если им надо закрыться, пусть закрывают.

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