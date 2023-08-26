Этнофлешмоб, выставки, поэтический портал. Как проходит подготовка ко Дню письменности в Городке?

Новости Беларуси. Этнофлешмоб, выставки, презентации, поэтический портал. Городок Витебской области готовится принять и удивить гостей национального фестиваля День белорусской письменности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Форум пройдет уже в следующие выходные и соберет тысячи любителей книжного слова. Литературная столица в ожидании большого праздника. Тему продолжит Виктор Пралич.

Художник-оформитель Мария старательно выводит каждую букву очередной цитаты. Это уже пятый объект, к которому в прямом смысле слова приложила руку мастер. С полотнищем такого масштаба работает впервые. Мария шутит, что права ни на орфографическую, ни на художественную ошибку у нее нет. Ведь искусство останется здесь на года. Любителям книжного слова – Городок готовится к юбилейному Дню белорусской письменности.

Стены зданий сейчас словно раскрытые страницы книг. Пестрят цитатами литературных классиков. Зычное слово Коласа, эпитеты Купалы, отрывок из произведения Вереницына. Около десятка объектов райцентра украсят знаменитыми строками белорусских авторов. Тех, кого крылатые фразы вдохновят на чтение, ждут в местной библиотеке. Накануне Дня письменности книжный фонд пополнился почти тысячей новых изданий. Это бесценный дар белорусского Союза писателей.

Ада Абрамова, директор Городокской центральной районной библиотеки:

Почти все книги с автографами авторов. Это замечательно! Я думаю, что ты насладишься не только чтением, но и окунешься в мир этого писателя, как будто он находится рядом. Потому что ты читаешь пожелания самого автора.

Северная точка страны – литературная сокровищница. Об этом рассказывает экспозиция «Гордость Городокского края», которая открылась в местном музее. Прославляют Городок не только литераторы, но и ученые, и даже музыканты.

Кристина Жорова, директор Городокского районного краеведческого музея:

В этом году было пополнение наших фондов музея очень ценными экземплярами фотографий, пьес и либретто нашего знаменитого земляка Дзержинского Леонида Ивановича. Этот человек родился в Городке и известен как либреттист и музыкальный драматург. Он писал тексты для таких опер, как «Тихий Дон», «Поднятая целина». Мы были счастливы получить от его родственников, которые оторвали от сердца, можно сказать, такие редкие экземпляры его произведений с личной подписью.

Как и положено радушному хозяину перед приездом гостей, Городок наводит лоск на своих улицах. Преображаются и социальные объекты. А тематические арт-объекты предвкушают литературный праздник. Один из таких установили на днях в сквере. Преобразили центр Городка и скульптуры из камня, созданные студентами Академии искусств.