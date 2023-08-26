Пустовой: «Лукашенко – стержень белорусской модели. Уникальной и жизнеспособной»

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Он даже короля может уволить. Это шутка путешествует после вчерашнего заявления Президента – аккуратно относиться к кадрам. Разговор с управленческой элитой высшей школы получился острым и открытым. В общем, разговор получился. И тема очень важная – сфера образования и воспитания. Это как вода для рыбы. Пока она есть, ее не замечают.

О главном, в смысле Первом, и главном – сферах, которые определяют все. «Политика без галстуков и купюр». Авторский взгляд Пустового на СТВ.

Знаете, как определяется состоятельность нации? Наличием героев и национальной научной школы. Можно много рассуждать о «золотых» временах белорусской государственности. Но достаточно заглянуть в летопись БГУ. В каком году и при какой власти создан центр национальной научной мысли и образования. Все комментарии излишни. Это история. А теперь будущее. Белорусские вузы должны стать центрами развития белорусской государственности. Столпами патриотизма. Я всегда говорил, что политологическую картину мира для общества пишет учитель истории. А саму историю – авторы учебников и методичек.

Подробнее в видео.

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