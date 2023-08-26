Азарёнок: «Университеты – это авангард государственной мысли. Так какого ляда ни один ректор не под санкциями?»

Фундаментальные вопросы поставил Президент в БГУ перед гуманитарной интеллигенцией. Кадровая работа, двойная лояльность и неискоренимое низкопоклонство перед Западом. С кем вы, мастера культуры, или почем вы? Григорий Азаренок продолжит в рубрике «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Версии, домыслы, суждения. Информационный гвалт стоит. Мировая жаба квакает на Батьку и Путина. Мировой бедлам пляшет свой безумный танец. И они радуются. Радуются смерти русского героя. Противоречивого, разного. Ведь у нас, не убив, не покаешься, столько каяться – только замаешься. Что конвой, что попы, все красивые, и шаги их не в такт торопливые. А мы просто воздадим славу ушедшему герою. И скажем нечисти: рано радуешься, идолище поганое. Еще сыграет «Вагнер» на развалинах Карфагена. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. В Беларуси – свои счеты. У всего нашего народа вопросы. Вопросы к интеллигенции. Их задал Президент в БГУ. Лукашенко в БГУ: до меня доходит информация о процессах, происходящих в вузе, и они меня настораживают. Подробнее.

Григорий Азаренок:

Поистине чудовищную роль вы сыграли в истории нашей Родины. Не зря как только создали Академию наук, Михайло Ломоносов морды бивал подзападникам, норманистам, либерастам и масонам. Тогда понял наш великий ученый, что другой дискуссии вы, кубло, не понимаете. Представьте, сидит благодушный интеллигент, весь в белом фраке, обожравшись омаров со скумбрией, захлебывая просекко икорку, икая и порыгивая, вопи: так жить нельзя, свинцовые мерзости жизни, пусть сильнее грянет буря, слушайте музыку революции. Вы ее и накликали. Вы ее наколдовали. Так не надо потом вопить и стонать, когда она врывается в ваши бунгало. И я трижды благословляю тех, кто вас расстреливал по темницам, потому что вы, и только вы в этом виноваты. Не нравилась мирная, благословенная империя? Ну так слушайте музыку революции. Она отбивает ритм наганами. Но вы же и потом не успокоились. Так жить нельзя – снимает режиссеришка кино. Вот как-то живут работяги, колхозники. И без вас как-то войну выиграли, и пояс безопасности обеспечили до Берлина, и ракеты строят, НИИ и КБ создают, квартиры, нефть добывают. И туда же – так жить нельзя. Долой.

Григорий Азаренок:

И главное кто? Те, кто еще недавно пел про комиссаров в пыльных шлемах. Волкогонов – главный разоблачитель Сталина – только вышел из кабинета начальника Главпура. Дрянь, шлак, вы шли в партию, чтобы сытно жрать, вы, евтушенки дрянные, Андропову по прямому телефону звонили. А тут вы вновь ужаснулись свинцовым мерзостям жизни и начали вопить и орать, сжигать партбилеты. Жаль не было на вас Берии, Сталина и Жданова. Чтобы ставить в стойло, чтобы спросить: почем вы, мастера культуры? И как перамены? Вас же, рыночники, в первую очередь потом и пустили под нож. Гайдары и чубайсы вас отправили челночить, продавать тела (хотя вы это и сами делать умеете) да крутить порнуху в подвалах кинотеатров.

Григорий Азаренок:

А у нас? Батька вам и театры, и кафедры, и университеты. Книжки хотите – нате. Пишите, творите. А никто не задавался вопросом, вроде как университеты – это авангард государственной мысли. Так какого ляда ни один ректор не под санкциями? А кроме нескольких исключений кто-нибудь из вас осудил уничтожение церкви в Украине или разгул фашизма, а где работы о пагубности современного либерализма, а где современные пьесы и фильмы про мировой перелом? Что? Не интересно вам? Интереснее бесконечные второсортные диссертации писать про гендеры? Жрать крохи с западного ядовитого стола да вожделенно мечтать скататься на симпозиум? Ножки промочить боитесь? Так мы вас замочим! Батька добрый. Но вопросы стоят. С кем вы, мастера культуры? Его перед вами ставят ласково. Но если продолжится это свинское поведение, то его поставят в стиле Жданова. Ведь по-настоящему великие умы все о вас написали. Философ Лосев объяснил всю сущность тех, кто презирает Родину. «Сколько связано с этим именем всякого недоброжелательства, даже злобы, хуления, ненависти...Водворились презрительные клички: «квасной патриотизм», «ура-патриотизм» и прочее. Это культурно-социальное вырождение шло рука об руку с философским слабоумием. По адресу Родины стояла в воздухе та же самая матерщина, что и по адресу всякой матери в устах разложившейся и озлобленной шпаны». Мировая философия говорит вам – вырожденцы и шпана.

Григорий Азаренок:

Вам невдомек, никогда не понять то, что писал отец Сергий Булгаков о Павле Флоренском: «Не умею передать словами то чувство Родины, великой и могучей в судьбах своих, при всех грехах и падениях, но и в испытаниях своей избранности, как оно жило в отце Павле. И, разумеется, это было не случайно, что он не выехал за границу. Можно сказать, что жизнь ему как бы предлагала выбор между Соловками и Парижем, но он избрал Родину, хотя то были и Соловки, он восхотел до конца разделить судьбу со своим народом… И сам он и судьба его есть слава и величие Родины». А перед вами ведь далеко не такой выбор. Если бы вопрос стоял бы, так вы бы языком асфальт в Париже облизывали. Вас же просто просят ня быць скотам. И ведь ни один образованец даже словечко не пикнул в память об убиенном Олесе Бузине. Где ваша интеллигентская солидарность? И ни одно робкое слово не раздалось ни с одной кафедры в защиту Яна Таксюра – украинского поэта и писателя, которого водворили в застенки ваши побратыми, на которых вы тайно молитесь, демократы поганые.

Это первое, которое я написал в Лукьяновской тюрьме. Оно называется «Песня зрадника». Глазенки волчьи. Долг к оплате.

Явилась тьма.

Шипят: «Ты зрадник и предатель!»

И вот тюрьма. Хлопак, толкавший дулом в спину

Средь бела дня,

«За шо не любишь Украину?» –

Спросил меня. Чужие ноги книги топчут,

Мой дом, семью.

Люблю Украйну, милый хлопче,

Но не твою. Не ту придуманную «Нэню»,

Где мой народ

Перед врагами на коленях

Отраву пьет. Где зелье варят бесогеи,

Их легион.

Где озверевшие злодеи

Глядят с икон. Но тот люблю простой и чистый

Родимый край,

Где гай шумит тысячелистый,

Где дом, как рай. На человеков нет охоты,

Нет волчьих глаз.

И нет, панове «патриоты»,

В помине вас.