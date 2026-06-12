Журналист телеканала «Аль-Арабия» поделилась подробностями личного общения с Лукашенко

Конфликт между США и Ираном можно прекратить уже в 2026 году – с этого заявления Президента Беларуси Александра Лукашенко 12 июня во Дворце Независимости началось обсуждение новой архитектуры глобальной безопасности. Белорусский лидер дал эксклюзивное интервью влиятельному международному телеканалу «Аль-Арабия», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полуторачасовой разговор затронул самые острые узлы глобальной повестки – от милитаризации европейских стран до перспектив сотрудничества Беларуси с Саудовской Аравией. Главной сенсацией встречи, по признанию самих иностранных репортеров, стала жесткая и принципиальная позиция белорусского лидера по вопросам глобальной безопасности. Мелинда Нусифора поделилась подробностями личного общения с Президентом и рассказала, почему содержательный разговор с главой белорусского государства стал для нее особенным.

Мелинда Карен Нусифора, телеведущая, журналист телеканала «Аль-Арабия»:

Интервью с мировым лидером, с лидером любого государства – это огромная журналистская удача. Я действительно рассматриваю это интервью как нечто особенное, потому что я брала интервью у других мировых лидеров, но именно это было самым долгим и самым разносторонним по вопросам.

Интервью будет показано в рамках моего шоу. Обычно это шоу дебатного формата, но когда мы берем какие-то интересные интервью, то посвящаем всю передачу им. Именно так будет в этот раз, потому что это интервью получилось особенным. Не будет никакого монтажа, оно пойдет целиком. И, как вы знаете, наш телеканал вещает и на английском, и на арабском языке. Причем охват примерно 400 миллионов человек. Поэтому это интервью действительно будет иметь огромное влияние и огромное значение.

Телеканал «Аль-Арабия» – это многомиллионная аудитория и круглосуточный охват более чем в 150 странах. То, что Минск становится ключевым спикером для ближневостоного региона, закономерно. Позицию нашего Президента там уважают и к ней внимательно прислушиваются. Полная версия интервью со всеми деталями и бескомпромиссными оценками вызовов современности выйдет в международный эфир уже в ближайшие дни.