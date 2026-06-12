Лукашенко: конфликт между США и Ираном можно прекратить уже в 2026 году

Конфликт между США и Ираном можно прекратить уже в 2026 году – с этого заявления Президента Беларуси Александра Лукашенко 12 июня во Дворце Независимости началось обсуждение новой архитектуры глобальной безопасности. Белорусский лидер дал эксклюзивное интервью влиятельному международному телеканалу «Аль-Арабия», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Собеседником главы государства стала известная журналистка Мелинда Нусифора. В ее портфолио интервью с ключевыми фигурами мировой политической арены: от наследного принца Саудовской Аравии до министров обороны Пакистана, Бельгии и Латвии. Сегодня в центре внимания журналиста оказался Минск. Интерес мировых СМИ к Александру Лукашенко традиционно высок, а публикации и интервью с белорусским лидером неизменно входят в топ главных международных новостей. Сегодняшний разговор получился предельно откровенным. В фокусе внимания – глобальная геополитика и пути урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке и Украине. Глава государства подчеркнул: мир нестабилен из-за амбиций конкретных людей, но объективные обстоятельства уже диктуют необходимость остановиться.

Мелинда Карен Нусифора, телеведущая, журналист телеканала «Аль-Арабия»:

Наш телеканал вещает из Эр-Рияда, а там обстановка очень нестабильная. Но Беларусь, можно сказать, сейчас также находится в зоне высокой турбулентности. Конфликт в Украине длится уже четвертый год. Скажите, остается ли еще надежда на мир? Какие условия, по вашему мнению, должны быть соблюдены сторонами и как, на ваш взгляд, должен строиться настоящий прочный мир?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны, это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить.

Что касается вашего подтекста вопроса, можно ли вообще прекратить эти войны, особенно здесь, в нашем регионе, да и не только в нашем, но и в вашем регионе, где вы работаете, на Ближнем Востоке, как никогда раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны. Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить.

Что касается Ближнего Востока, там и вариантов других нет. Там нет вариантов, как прекратить войну. И она в этом году будет прекращена. Я надеюсь, что даже в ближайшее время, прежде всего между Соединенными Штатами Америки и Ираном. Ну, как принято говорить, хотя я не считаю, что это война между американцами и иранцами. Это война, прежде всего, между Израилем и Ираном, в которую американцы оказались втянутыми, из-за недальновидной позиции и политики отдельных руководителей Соединенных Штатов Америки. Но обстоятельства таковы, что они диктуют прекращение этой войны. И я знаю позицию Президента Соединенных Штатов Америки, от которого многое зависит в прекращении этой войны. Он нацелен на то, чтобы эту войну прекратить. Еще раз подчеркиваю, потому что другого выхода нет. Другого решения здесь нет. И в этом отличие этого конфликта в Ормузском проливе и Оманском заливе от войны в Украине.

Здесь более сложный конфликт, нежели там, в Иране. Поэтому объективные обстоятельства и условия заставляют американское руководство прекратить американское военное давление на Иран. Ну, а Израиль будет зависеть полностью от позиций Соединенных Штатов Америки. Поэтому в этом году, я считаю, эти конфликты можно прекратить. И я даже не надеюсь, у меня уверенность такая, что они будут прекращены.