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Студотряды Минской области трудоустроят не менее 4 тыс. молодых людей

16 июня 2026 06:50
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В этом сезоне студотряды Минской области планируют трудоустроить не менее четырех тысяч молодых людей – причем не только летом, но и в течение всего года. Основной оператор программы – БРСМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Студотряды Минской области трудоустроят не менее 4 тыс. молодых людей-2

Активно работают отряды в Слуцком районе: популярны экологические, сельскохозяйственные, сервисные и медицинские направления. Уже пять лет студенты помогают в центральной районной больнице: выполняют уборку и обслуживают пациентов в качестве санитаров.

Студотряды Минской области трудоустроят не менее 4 тыс. молодых людей-4

Виктория Задера, первый секретарь Слуцкого районного комитета БРСМ:
Восемь ребят будут работать в отделениях Слуцкой районной центральной больницы. Для ребят это очень хорошее подспорье. Они, так как будущие медики, работники медицины, для них это очень хорошо. Они знакомятся с больницей изнутри, помимо практики.

В нынешнем сезоне в Слуцком районе планируют трудоустроить около 150 человек. Перечень принимающих организаций растет ежегодно.

# Молодёжь # Молодежь Беларуси

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