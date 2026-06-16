Студотряды Минской области трудоустроят не менее 4 тыс. молодых людей

В этом сезоне студотряды Минской области планируют трудоустроить не менее четырех тысяч молодых людей – причем не только летом, но и в течение всего года. Основной оператор программы – БРСМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активно работают отряды в Слуцком районе: популярны экологические, сельскохозяйственные, сервисные и медицинские направления. Уже пять лет студенты помогают в центральной районной больнице: выполняют уборку и обслуживают пациентов в качестве санитаров.

Виктория Задера, первый секретарь Слуцкого районного комитета БРСМ:

Восемь ребят будут работать в отделениях Слуцкой районной центральной больницы. Для ребят это очень хорошее подспорье. Они, так как будущие медики, работники медицины, для них это очень хорошо. Они знакомятся с больницей изнутри, помимо практики.

В нынешнем сезоне в Слуцком районе планируют трудоустроить около 150 человек. Перечень принимающих организаций растет ежегодно.