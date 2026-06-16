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«Как поют, так и отпевают». Лукашенко объяснил свои жесткие высказывания в адрес Зеленского

16 июня 2026 05:54
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Ситуация на Ближнем Востоке, конфликт в Украине, контакты Беларуси с США и Евросоюзом и нарастающая милитаризация европейских стран. Накануне вечером вышла полная версия интервью Александра Лукашенко телеканалу «Аль-Арабия», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Как поют, так и отпевают». Лукашенко объяснил свои жесткие высказывания в адрес Зеленского-2

Заявления белорусского лидера вызвали огромный резонанс в глобальном медиапространстве. Собеседником Президента Беларуси стала известная ведущая Мелинда Карен Нусифора, которая призналась: для нее этот разговор стал особенным и самым разносторонним опытом в карьере.

Полтора часа откровенного диалога транслировались на многомиллионную аудиторию абсолютно полностью – без цензуры и монтажа. Одной из ключевых тем диалога стали отношения с Украиной и угрозы, которые исходят со стороны Киева. Александр Лукашенко предельно откровенно прокомментировал агрессивные выпады украинского руководства, включая заявления о возможных ударах беспилотниками по объектам в Беларуси.

«Как поют, так и отпевают». Лукашенко объяснил свои жесткие высказывания в адрес Зеленского-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Когда мне начали угрожать, я вынужден был ответить. Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет. Может, мне и не надо было так резко говорить об этом. Но, с другой стороны, он должен понимать, у нас часто говорят: как поют, так и отпевают. Поэтому надо быть аккуратнее и осторожнее. Тем более он прекрасно понимает, что со стороны Беларуси, и особенно с моей стороны, каких-то военных действий ждать не стоит. С первых дней войны я ему предлагал, как договориться, как заключить мир. И если бы он меня тогда послушал, в 2022 году, сегодня бы не было разговора о том, где остановиться – по линии соприкосновения или еще 13 % не отвоеванного россиянами Донбасса отдать. Но он меня тогда не послушал.

Беларусь не стремится к роли классического посредника в чужих геополитических играх, понимая все риски и возможные последствия. Однако Минск как и прежде заинтересован в скорейшем мире, ведь конфликт полыхает прямо у наших границ. Александр Лукашенко убежден: славянские народы должны сами определить свое будущее. 

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# Александр Лукашенко # Беларусь-Украина

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