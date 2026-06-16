ГАИ Минска усилила контроль за мототранспортом

С наступлением теплой погоды на дорогах страны заметно выросло количество мототранспорта. А вместе с этим – и риски аварийности. Столичная Госавтоинспекция напоминает водителям мотоциклов и мопедов о необходимости строгого соблюдения правил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По 21 июня в Минске проходит профилактическая акция, направленная на предупреждение и пресечение ДТП с участием мототранспорта. Особое внимание – выявлению мотоциклов с поддельными VIN-номерами, а также неисправных или самовольно переоборудованных машин. Такие транспортные средства отстраняют от участия в дорожном движении. Отдельный блок контроля – громкость выхлопной системы.

Денис Ливанович, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

В соответствии с действующим законодательством, максимальный уровень шума выхлопной системы должен быть не более 96 децибел. Заводами-изготовителями готовый мототранспорт проверяется на соответствие нормативно-правовым актам, что, в свою очередь, указывает на то, что уровень шума, издаваемого мотоциклом, может быть превышен только в случаях самостоятельного переоборудования либо возникновения неисправности. Правилами дорожного движения в свою очередь запрещается участие в дорожном движении транспортных средств, переоборудованных без согласования с Госавтоинспекцией, а также транспорта с неисправной системой выпуска отработавших газов.

Параллельно сотрудники ГАИ проводят разъяснительную работу с водителями автомобилей. Им напоминают: из-за меньших габаритов мотоциклы могут быть менее заметны в потоке, поэтому при перестроениях и поворотах требуется повышенная внимательность. Для контроля ситуации задействованы ресурсы республиканской системы мониторинга общественной безопасности – это позволяет фиксировать нарушения и оперативно реагировать на опасные маневры.