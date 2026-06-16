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В Минске открыли финальные соревнования 20-й Республиканской спартакиады школьников

16 июня 2026 07:07
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В столице у стелы «Минск – город-герой» торжественно открыли финальные соревнования 20-й Республиканской спартакиады школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске открыли финальные соревнования 20-й Республиканской спартакиады школьников-2

В турнире примут участие более тысячи сильнейших учащихся со всей страны. Команды будут бороться за медали на спортивных аренах. В программе – легкая атлетика и плавание, каратэ, дзюдо, баскетбол, волейбол, гандбол, футбол, теннис, в том числе настольный, а также шахматы и шашки.

В Минске открыли финальные соревнования 20-й Республиканской спартакиады школьников-4

Даниил Рогатко, учащийся Гродненской средней школы №23:
Мы из Гродненской области. Второй раз принимаем участие в этих соревнованиях. Вид спорта – это футбол. Первый раз в Минске. Волнение большое. 

В Минске открыли финальные соревнования 20-й Республиканской спартакиады школьников-6

Екатерина Петруцкая, заместитель министра образования Беларуси:
Спорт занимает одну из главных, можно сказать, приоритетных позиций. Воспитание настоящего человека, потому что спортсмен своим трудом добывает свою победу. Он знает, что просто так ничего не дается.

Завершилась церемония возложением цветов к стеле «Минск – город-герой» – в знак уважения к подвигу поколения победителей.

# Спортивные соревнования # Екатерина Петруцкая

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