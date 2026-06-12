Лукашенко: от США многое зависит в урегулировании конфликта с Ираном, надо действовать быстрее
Позиция белорусского Президента по ключевым событиям в мире, прогнозы относительно разрешения двух масштабных конфликтов и тренд на милитаризацию – это лишь малая часть тем, которые 12 июня обсуждали во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусский лидер дал интервью влиятельному международному телеканалу «Аль-Арабия». Само название издания диктует основную повестку беседы и объясняет, почему именно сейчас она состоялась. Ведь не секрет, что лист ожидающих эксклюзивного разговора с Первым лицом Беларуси внушительный. И представители «Аль-Арабия» тоже не один день работали над тем, чтобы эта встреча стала возможной. Собеседником главы государства стала известная журналистка Мелинда Нусифора.
В фокусе внимания – геополитика и пути урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке и Украине. Глава государства подчеркнул: мир нестабилен из-за амбиций конкретных людей, но объективные обстоятельства уже диктуют необходимость остановиться. А конфликт между США и Ираном можно прекратить уже в нынешнем году. Подробности.
Журналист поинтересовалась мнением Александра Лукашенко касательно того, какая из сторон конфликта на Ближнем Востоке должна активнее работать над разрешением ситуации. Происходящее влияет на мировую экономику, и этот факт нужно учитывать при поиске ответа, считает Президент Беларуси.
Мелинда Карен Нусифора, телеведущая, журналист телеканала «Аль-Арабия»:
Вы упомянули о том, что Соединенные Штаты как будто бы тянут с завершением этого конфликта, но в то же время Президент Трамп обвиняет иранцев в том же самом, что они затягивают с мирными переговорами, не хотят начинать этот процесс. Как вам кажется, стоило ли Ирану действовать быстрее в этой ситуации, стоило ли Тегерану пойти на этот шаг?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Прежде всего, надо быстрее (если пользоваться вашей терминологией) действовать Соединенным Штатам Америки. И поменьше должно быть вокруг этого разговоров со стороны Трампа и других – советников его. А должно быть движение. В данном случае многое зависит не от Ирана, а от США. Объективно на Иран воздействуют все его союзники. И прежде всего Россия, Китай. Они просто подталкивают Иран к тому, чтобы была заключена, как Трамп говорит, сделка, чтобы дипломатическим путем прекратить этот конфликт. Он очень сильно, в отличие от украинского конфликта, влияет на мировую экономику и жизнь людей. Поэтому дело не в Иране. Иран просто порой реагирует на действия Соединенных Штатов Америки, которые прежде всего затягивают этот конфликт. Иранцы действуют просто: «Раз вы так себя ведете, мы тоже будем себя вести таким образом». Но это то, что мы с вами видим на поверхности. Мы не видим с вами глубины, потому что не участвуем в этих переговорах. А там, под этим «покрывалом», могут быть разные тенденции. И учитывая, что в США иногда утром говорят одно, вечером – другое, тут трудно понять, что происходит на самом деле. Я вам вначале предложил проанализировать основные объективные вещи, которые влияют на конфликтующие стороны, на США, Израиль и Иран. А объективные причины толкают к тому, чтобы этот конфликт был закончен.
Журналист телеканала «Аль-Арабия» поделилась подробностями личного общения с Лукашенко.