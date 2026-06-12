Лукашенко: от США многое зависит в урегулировании конфликта с Ираном, надо действовать быстрее

Позиция белорусского Президента по ключевым событиям в мире, прогнозы относительно разрешения двух масштабных конфликтов и тренд на милитаризацию – это лишь малая часть тем, которые 12 июня обсуждали во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский лидер дал интервью влиятельному международному телеканалу «Аль-Арабия». Само название издания диктует основную повестку беседы и объясняет, почему именно сейчас она состоялась. Ведь не секрет, что лист ожидающих эксклюзивного разговора с Первым лицом Беларуси внушительный. И представители «Аль-Арабия» тоже не один день работали над тем, чтобы эта встреча стала возможной. Собеседником главы государства стала известная журналистка Мелинда Нусифора.

В фокусе внимания – геополитика и пути урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке и Украине. Глава государства подчеркнул: мир нестабилен из-за амбиций конкретных людей, но объективные обстоятельства уже диктуют необходимость остановиться. А конфликт между США и Ираном можно прекратить уже в нынешнем году. Подробности.

Журналист поинтересовалась мнением Александра Лукашенко касательно того, какая из сторон конфликта на Ближнем Востоке должна активнее работать над разрешением ситуации. Происходящее влияет на мировую экономику, и этот факт нужно учитывать при поиске ответа, считает Президент Беларуси.