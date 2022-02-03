Лукашенко о ситуации в мире: «Очень напоминает конец 1930-х – начало 1940-х годов прошлого века. Она опасна своей непредсказуемостью»

Новости Беларуси. Применение нелегитимных санкций способствует дестабилизации обстановки в мире. Об этом Александр Лукашенко заявил 3 февраля во время церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В их числе 8 стран.

Речь о дипломатах из России, Вьетнама, Доминиканской Республики, Лаоса, Марокко, Нигерии, Республики Чад и Шри-Ланки. Между тем, в странах, послы которых вручили верительные грамоты, проживает в общей численности более полумиллиарда человек. Александр Лукашенко отметил, что приехали послы в нашу страну в очень важное время в преддверии политического события – референдума. Белорусы сами определяют свое будущее, без всякого давления извне. И это должны знать и понимать прибывшие дипломаты.

Но это очевидно не нравится авторам применяемых санкций в отношении нашей страны. Тем не менее Беларусь продолжает вести мирную политику и работать на рынках тех стран, которые дружелюбно настроены. В своем выступлении глава государства затронул направления сотрудничества с каждой страной, чьи дипломаты сегодня вручили верительные грамоты нашему Президенту.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ситуация сегодня очень напоминает конец 1930-х – начало 1940-х годов прошлого века. Она опасна своей непредсказуемостью и может в любой момент перейти в горячую фазу. Текущее положение дел спровоцировали системное разрушение архитектуры международной безопасности и нарастающая милитаризация Европейского региона. Причем для нас очевидно, кто является инициатором этого процесса. Дестабилизации ситуации в мире способствует все более масштабное применение некоторыми государствами нелегитимных санкций как одного из проявлений неоколониализма против неугодных им стран, что неизбежно ведет к санкционным войнам.

Сегодня Беларусь активно работает на традиционных рынках и осваивает новые. Мы приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству все государства. Нам есть что предложить в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, фармацевтике и многих других отраслях. Готовы также развивать доверительные отношения в культурной, образовательной, научной, спортивной и иных гуманитарных сферах.