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Лукашенко о ситуации в мире: «Очень напоминает конец 1930-х – начало 1940-х годов прошлого века. Она опасна своей непредсказуемостью»

03 февраля 2022 10:31
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Новости Беларуси. Применение нелегитимных санкций способствует дестабилизации обстановки в мире. Об этом Александр Лукашенко заявил 3 февраля во время церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В их числе 8 стран.  

Лукашенко о ситуации в мире: «Очень напоминает конец 1930-х – начало 1940-х годов прошлого века. Она опасна своей непредсказуемостью»-1

Речь о дипломатах из России, Вьетнама, Доминиканской Республики, Лаоса, Марокко, Нигерии, Республики Чад и Шри-Ланки. Между тем, в странах, послы которых вручили верительные грамоты, проживает в общей численности более полумиллиарда человек. Александр Лукашенко отметил, что приехали послы в нашу страну в очень важное время в преддверии политического события – референдума. Белорусы сами определяют свое будущее, без всякого давления извне. И это должны знать и понимать прибывшие дипломаты.  

Лукашенко о ситуации в мире: «Очень напоминает конец 1930-х – начало 1940-х годов прошлого века. Она опасна своей непредсказуемостью»-4

Но это очевидно не нравится авторам применяемых санкций в отношении нашей страны. Тем не менее Беларусь продолжает вести мирную политику и работать на рынках тех стран, которые дружелюбно настроены. В своем выступлении глава государства затронул направления сотрудничества с каждой страной, чьи дипломаты сегодня вручили верительные грамоты нашему Президенту.  

Лукашенко о ситуации в мире: «Очень напоминает конец 1930-х – начало 1940-х годов прошлого века. Она опасна своей непредсказуемостью»-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Ситуация сегодня очень напоминает конец 1930-х – начало 1940-х годов прошлого века. Она опасна своей непредсказуемостью и может в любой момент перейти в горячую фазу. Текущее положение дел спровоцировали системное разрушение архитектуры международной безопасности и нарастающая милитаризация Европейского региона. Причем для нас очевидно, кто является инициатором этого процесса. Дестабилизации ситуации в мире способствует все более масштабное применение некоторыми государствами нелегитимных санкций как одного из проявлений неоколониализма против неугодных им стран, что неизбежно ведет к санкционным войнам.  

Сегодня Беларусь активно работает на традиционных рынках и осваивает новые. Мы приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству все государства. Нам есть что предложить в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, фармацевтике и многих других отраслях. Готовы также развивать доверительные отношения в культурной, образовательной, научной, спортивной и иных гуманитарных сферах.  

Лукашенко о ситуации в мире: «Очень напоминает конец 1930-х – начало 1940-х годов прошлого века. Она опасна своей непредсказуемостью»-10

Как правило, Президент на таких церемониях еще общается с дипломатами и лично. В разговоре обозначая важные моменты по самым разным направлениям.  

# Международная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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