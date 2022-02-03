Почему сегодня сложно стать блогером? Маркетолог о секретах продвижения в интернете

Забраться на звездный Олимп виртуального мира – мечта многих, только вот покорить медиапросторы под силу не каждому. В современных реалиях грамотный интернет-маркетинг – тот самый золотой ключик к успеху. Главное знать, как правильно пользоваться драгоценным ресурсом. Начнем со знакомства с целевой аудиторией аккаунта в Сети.

Изабелла Плоткина, маркетолог: Люди заходят в социальную сеть и думают, что сейчас сделают красивую картинку, напишут классный текст и все. На этом все будет закончено, все будет работать. Самая главная, наверное, их ошибка – не думать, что нужно аудитории, отталкиваться от своих потребностей.

Первое свидание с подписчиками прошло успешно. Самое время определить тему и глобальную миссию вашего проекта.

Изабелла Плоткина:

Если говорить о товарах, то популярны товары, которых нет на рынке. То есть если делаем одежду, да, одежда очень востребована сегодня, но ее много, соответственно, если бренд одежды, то делаем уникальный. Если говорить о личных блогах, то очень популярные сегодня семейные ценности, психология очень востребована.

Опытные маркетологи всегда советуют останавливаться на чем-то одном. Не нужно превращать рабочий аккаунт в сборную солянку. Если вы пришли покорять соцсети ради продаж, будьте верны своей цели.