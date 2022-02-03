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Почему сегодня сложно стать блогером? Маркетолог о секретах продвижения в интернете

03 февраля 2022 09:14
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Забраться на звездный Олимп виртуального мира – мечта многих, только вот покорить медиапросторы под силу не каждому. В современных реалиях грамотный интернет-маркетинг – тот самый золотой ключик к успеху. Главное знать, как правильно пользоваться драгоценным ресурсом. Начнем со знакомства с целевой аудиторией аккаунта в Сети.  

Почему сегодня сложно стать блогером? Маркетолог о секретах продвижения в интернете-1

Изабелла Плоткина, маркетолог:  
Люди заходят в социальную сеть и думают, что сейчас сделают красивую картинку, напишут классный текст и все. На этом все будет закончено, все будет работать. Самая главная, наверное, их ошибка – не думать, что нужно аудитории, отталкиваться от своих потребностей.   

Почему сегодня сложно стать блогером? Маркетолог о секретах продвижения в интернете-4

Первое свидание с подписчиками прошло успешно. Самое время определить тему и глобальную миссию вашего проекта. 

Изабелла Плоткина:  
Если говорить о товарах, то популярны товары, которых нет на рынке. То есть если делаем одежду, да, одежда очень востребована сегодня, но ее много, соответственно, если бренд одежды, то делаем уникальный. Если говорить о личных блогах, то очень популярные сегодня семейные ценности, психология очень востребована.  

Опытные маркетологи всегда советуют останавливаться на чем-то одном. Не нужно превращать рабочий аккаунт в сборную солянку. Если вы пришли покорять соцсети ради продаж, будьте верны своей цели.  

Почему сегодня сложно стать блогером? Маркетолог о секретах продвижения в интернете-7

Изабелла Плоткина:  
Третья ошибка – это отсутствие базового образования в диджитал-маркетинге. Люди проходят какой-то марафон и считают себя великими специалистами. Запускают какой-то продукт или услугу, бренд. Они считают, что сейчас напишут пост, выложат классную картинку, все будет круто, все сразу купят. Никто не думает, что продукт надо упаковать, должно быть свое УТП, продукт должен привлекать изначально не только в соцсети, но и как продукт. И вот тогда его купят.  

Почему сегодня сложно стать блогером? Маркетолог о секретах продвижения в интернете-10

Увеличить продажи вдвое, обзавестись целой армией фанатов поможет и тренд на искренность. Держите марку, будьте честны перед аудиторией и не обманывайте ожидания потенциальных клиентов. 

# Бизнес в Беларуси # общество # Изабелла Плоткина # Вероника Макаревич # Фотофакт

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