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Встречайтесь онлайн или перенесите на потом. Медики рекомендуют не проводить вечера встречи выпускников

03 февраля 2022 09:10
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Новости Беларуси. Минздрав Беларуси не рекомендует проведение вечеров встречи выпускников из-за резкого роста заболеваемости COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Встречайтесь онлайн или перенесите на потом. Медики рекомендуют не проводить вечера встречи выпускников-1

Врачи констатируют рост количества пациентов с коронавирусом, в том числе и среди детей. С учетом эпидемиологической ситуации, медики настаивают на переносе массовых мероприятий на более поздний срок или общении в онлайн-формате.  

Встречайтесь онлайн или перенесите на потом. Медики рекомендуют не проводить вечера встречи выпускников-4

Речь идет как о проведении вечеров в школах, так и об общении бывших одноклассников с учителями в кафе и ресторанах. Напомним, встречи выпускников традиционно проходят в первую субботу февраля во всех школах страны.  

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# Коронавирус # общество # Фотофакт

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