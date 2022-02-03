Встречайтесь онлайн или перенесите на потом. Медики рекомендуют не проводить вечера встречи выпускников

Новости Беларуси. Минздрав Беларуси не рекомендует проведение вечеров встречи выпускников из-за резкого роста заболеваемости COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Врачи констатируют рост количества пациентов с коронавирусом, в том числе и среди детей. С учетом эпидемиологической ситуации, медики настаивают на переносе массовых мероприятий на более поздний срок или общении в онлайн-формате.

Речь идет как о проведении вечеров в школах, так и об общении бывших одноклассников с учителями в кафе и ресторанах. Напомним, встречи выпускников традиционно проходят в первую субботу февраля во всех школах страны.