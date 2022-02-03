Украинский посол Игорь Кизим вызван в МИД Беларуси. Что заявили в ведомстве?

Новости Беларуси. Посол Украины Игорь Кизим экстренно вызван в МИД Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ему заявлен протест из-за запуска украинского беспилотника на белорусскую территорию. Инцидент произошел 24 января, после чего летательный аппарат был принудительно посажен вблизи Бреста.

В Министерстве обороны отметили, что в результате анализа бортовой аппаратуры беспилотника был подтвержден факт запуска с украинской территории. Определена и цель – проведение нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном «Брестский». В свою очередь в оборонное ведомство вызван военный атташе по вопросам обороны при Посольстве Украины в Беларуси.