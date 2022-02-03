Прямой эфир

Украинский посол Игорь Кизим вызван в МИД Беларуси. Что заявили в ведомстве?

03 февраля 2022 10:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Посол Украины Игорь Кизим экстренно вызван в МИД Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ему заявлен протест из-за запуска украинского беспилотника на белорусскую территорию. Инцидент произошел 24 января, после чего летательный аппарат был принудительно посажен вблизи Бреста.  

Украинский посол Игорь Кизим вызван в МИД Беларуси. Что заявили в ведомстве?-1

В Министерстве обороны отметили, что в результате анализа бортовой аппаратуры беспилотника был подтвержден факт запуска с украинской территории. Определена и цель – проведение нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном «Брестский». В свою очередь в оборонное ведомство вызван военный атташе по вопросам обороны при Посольстве Украины в Беларуси.  

Украинский посол Игорь Кизим вызван в МИД Беларуси. Что заявили в ведомстве?-4

В главном внешнеполитическом ведомстве страны заявили: до украинской стороны доведено, что данными недружественными шагами она намеренно провоцирует эскалацию обстановки в регионе, а это отнюдь не способствует цивилизованному двустороннему диалогу. Белорусская сторона потребовала недопущения подобных деструктивных действий в дальнейшем.

# Международная политика # Игорь Кизим # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ждать ли после референдума новых санкций в адрес Беларуси?
24 января 2022 16:46

Ждать ли после референдума новых санкций в адрес Беларуси?

Посол Китая в Беларуси: «Во всех сферах наше сотрудничество двигается стабильно и плодотворно»
23 января 2022 18:21

Посол Китая в Беларуси: «Во всех сферах наше сотрудничество двигается стабильно и плодотворно»

«Это полнейшая глупость». МИД Беларуси ответил на громкие заявления США о завоевании Украины Россией
19 января 2022 18:10

«Это полнейшая глупость». МИД Беларуси ответил на громкие заявления США о завоевании Украины Россией