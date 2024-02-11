В реестр белорусской селекции включили 61 сорт сельхозкультур по итогам испытаний 2023-го

А тем временем аграрии готовятся к посевной. Несмотря на то, что на календаре зима, а в полях снег, техника уже вышла на работу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Идет внесение органических удобрений. Перед сельским хозяйством стоит задача нарастить объемы производства. Для этого увеличивают поголовье. А животных нужно кормить. И не просто, а сбалансированно и полноценно, только тогда будет результат. Урожайность в 2 раза выше! Как ученые разрабатывают новые сорта для сельского хозяйства?

За последние 60 лет белорусские ученые создали больше полутысячи новых сортов. Все они успешно конкурируют с лучшими достижениями зарубежной селекции. Сегодня наши семена дают свои во всех смыслах плоды на 70 % посевных площадей страны.

Николай Лешик, начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

В текущем году уже по результатам сортоиспытания 2023 года всего порядка 61 сорта различных сельскохозяйственных растений будет включено в реестр белорусской селекции. Практически 2-3 года необходимо на то, чтобы новые высокопродуктивные сорта увеличили своей ареал.

В самом разгаре подготовка к посевной и у аграриев. В агрокомбинате «Ждановичи» уже запаслись минеральными удобрениями. Калийные, азотные, фосфорные. Все белорусского производства. На поля их завезут, как только сойдет снег и высохнет земля. А органические удобрения уже питают почву. Всего по стране на поля уже вывезено 75 % запланированного количества органики. Наилучший результат в Брестской области – 89 %.