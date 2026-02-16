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Власти Польши заявили о стремлении страны к обладанию ядерным оружием

16 февраля 2026 06:30
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Власти Польши заявили о стремлении страны к обладанию ядерным оружием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Польши заявили о стремлении страны к обладанию ядерным оружием-2

В Варшаве считают, что находятся на грани вооруженного конфликта, в том числе из-за ситуации в Украине. Ранее в Польше уже говорили о готовности разместить американские ядерные боеголовки. Так, в Минобороны заявляли о планах присоединиться к соответствующей инициативе НАТО. Сделать это Польша хочет якобы с «соблюдением всех международных норм».

# Польша

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