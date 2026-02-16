Прямой эфир

Более 60 детей заболели корью на севере Лондона

16 февраля 2026 06:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Лондоне бушует вспышка кори: на севере города заболели более 60 детей. Под удар попали семь школ и один детский сад, некоторым пациентам потребовалась госпитализация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 60 детей заболели корью на севере Лондона-2

Врачи связывают распространение инфекции с критически низким уровнем вакцинации, которая защищает от кори почти на 100 %. Лондон имеет один из самых низких показателей по прививкам в королевстве. Специалисты предупреждают, что заразиться могут до 160 тысяч человек. Родителям уже направлены официальные предупреждения. Напомним, в июле 2025 года в Великобритании от кори скончался ребенок.

# Великобритания

Другие новости рубрики

Все новости
В секторе Газа число погибших с начала конфликта в октябре 2023-го превысило 72 тыс.
16 февраля 2026 06:04

В секторе Газа число погибших с начала конфликта в октябре 2023-го превысило 72 тыс.

НАТО не показывает все карты, но сейчас это новая нацистская Германия – Бекман
15 февраля 2026 19:18

НАТО не показывает все карты, но сейчас это новая нацистская Германия – Бекман

Богомаз: ВСУ атакует Брянскую область 12 часов
15 февраля 2026 19:01

Богомаз: ВСУ атакует Брянскую область 12 часов