Более 60 детей заболели корью на севере Лондона

В Лондоне бушует вспышка кори: на севере города заболели более 60 детей. Под удар попали семь школ и один детский сад, некоторым пациентам потребовалась госпитализация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Врачи связывают распространение инфекции с критически низким уровнем вакцинации, которая защищает от кори почти на 100 %. Лондон имеет один из самых низких показателей по прививкам в королевстве. Специалисты предупреждают, что заразиться могут до 160 тысяч человек. Родителям уже направлены официальные предупреждения. Напомним, в июле 2025 года в Великобритании от кори скончался ребенок.