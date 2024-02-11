Урожайность в 2 раза выше! Как учёные разрабатывают новые сорта для сельского хозяйства?

А тем временем аграрии готовятся к посевной. Несмотря на то, что на календаре зима, а в полях снег, техника уже вышла на работу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Идет внесение органических удобрений. Это помогает не только повысить урожайность, но и улучшить устойчивость к засухам, с чем наши аграрии сталкиваются все чаще. Вот и в 2023-м урожай получили меньше, чем годом ранее. Специалисты связывают это в первую очередь с погодой, которая в прошлом сезоне показал себя во всей красе.

Но Беларусь в зоне рискованного земледелия. Это ни для кого не секрет, поэтому погодные аномалии не редкость, и к этому уже стоит привыкнуть. Да и все списывать на особенности климата не получится. Об этом аграриям любит напоминать Президент. И дело здесь не только в удоях, привесах и укосах, личных аппетитах и амбициях Лукашенко. Суть чуть глубже и чуть глобальнее, чем может показаться на первый взгляд. Лукашенко – чиновникам: «Если мы не сработаем, толку не будет. Что вам не хватает, вы скажите?»

Отсюда и все требования Президента. Да, работать сложно, никто не отрицает, но и поддержка есть. Александр Лукашенко и сам не сидит сложа руки. На президентских полях агроэксперименты идут постоянно, высеваются разные культуры. В свое время так экспериментировали с рапсом и озимым ячменем. Результаты позволили на практике убедиться в пользе и эффективности возделывания этих культур, в том числе финансовой. Перед сельским хозяйством стоит задача нарастить объемы производства. Для этого увеличивают поголовье. А животных нужно кормить. И не просто, а сбалансированно и полноценно, только тогда будет результат. Как, исходя из этих задач, выстраивают работу в полях, разбирался Глеб Прокофьев.

«Рассада» – количество таких пользовательских запросов в это время года растет, как те самые перцы и помидоры на подоконниках под ярким светом фитолампы. Советы от народных огородников на любой вкус.

Любовь Пупкевич:

Пальчики, красные такие – свои. Огурчики – это специальные, маленькие. А еще оранжевые и желтые перцы, сладкие яблоки, гофрированная тыква и многое другое. Любовь Петровна – огородник со стажем. В прошлом сезоне, впрочем, как и всегда, урожай удался на славу. Домашние закатки будут украшать стол вплоть до начала лета.

Любовь Пупкевич:

Вкусные, сладкие, огурчики хрустящие. Сейчас минчанка готовится к очередному агросезону: Любовь Петровна во всеоружии. Большинство семян заготовила сама – доверяет собственному опыту, а также готова к экспериментам.

Любовь Пупкевич:

Синей фасоли, спаржевой. Она меня заинтересовала, решила попробовать посадить. У меня такой не было.

И пока белорусы с азартом открывают плодоовощные новинки для своих закромов, ученые готовят почву для сельскохозяйственных премьер. Только в 2024 году госреестр сортов Беларуси пополнился 20 новыми. И даже привычные культуры в Институте земледелия совершенствуются, дорабатываются с учетом нашего климата и почв, и открываются совершенно новые возможности. Например, улучшенный сорт гречихи обеспечивает урожайность до 25 центнеров с гектара – почти в два раза больше, чем у привычного растения.

Эрома Урбан, первый заместитель генерального директора научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию:

Характеризуется высоким выходом крупы – порядка 68-70 %. И высоким качеством крупы, которое необходимо для потребителя.

А в этой лаборатории ученые разработали новый сорт ячменя. На его создание ушло около 10 лет. Селекционеры значительно повысили урожайность и товарность злакового растения. Кроме того, уверяют: новая культура придется по вкусу белорусским пивоварням – сорт идеально подходит для производства хмельных напитков.

Александр Зубкович, заведующий лабораторией ячменя научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию:

Последний сорт, включенный в государственный реестр, называется «литвин». По данным государственной комиссии по сортоиспытанию, которая подтвердила наши предварительные данные, сорт характеризуется очень хорошими показателями качества – на уровне лучших мировых сортов. Надеемся, займет определенные площади в аграрном производстве Республики Беларусь.

Особое внимание ученые уделяют озимой ржи. Культура важная для Беларуси. Ведь это наш хлеб. Сейчас в государственном сортоиспытании два дебютанта – «батлейка» и «ризона». Гибриды дают урожайность на 20 % выше и легче переносят белорусские зимы.