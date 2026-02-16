В больницы Витебской области поставили около 60 аппаратов для ультразвукового исследования

В Витебской области дан старт реализации республиканского проекта в рамках стратегического партнерства Беларуси и Китая. В учреждения здравоохранения региона поставлено около 60 аппаратов для ультразвукового исследования от ведущей китайской медицинской компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четыре современных прибора установлены в областной клинической больнице. Оборудование позволяет проводить диагностику на качественно новом уровне: улучшено проникновение ультразвука, а в исследованиях применяются алгоритмы искусственного интеллекта. Эта технология способна автоматически выявлять узловые образования, что повышает эффективность диагностики и позволяет обнаруживать заболевания на более ранних стадиях.

Елена Найденова, заведующая отделением ультразвуковой диагностики Витебской областной клинической больницы: Успех каждого ультразвукового исследования зависит от двух компонентов – это качественный аппарат ультразвуковой диагностики и подготовленный врач специалист. Было проведено обучение в рамках обучающего семинара буквально на прошлой неделе для врачей Витебска и Витебской области. 85 человек имели возможность посетить мастер-класс и прослушать лекции наших коллег. Все это позволит нам улучшить диагностическую помощь населению Витебской области.

Евгений Матусевич, главный врач Витебской областной клинической больницы:

Программа касается не только ультразвуковой диагностики, но также нашим учреждением получены две эндоскопические стойки, которые позволяют с высокой точностью диагностировать заболевания желудочно-кишечного тракта. Это фиброгастроскоп, это колоноскоп. Получили мы также дезинфекционно-моечное оборудование, ультразвуковые мойки. В ближайшее время ожидается поставка современных плазменных стерилизаторов, которые позволят на новом качественном уровне проводить обработку.

На базе больницы завершается установка аппарата МРТ, также полученного в рамках сотрудничества с Китаем. Партнерство продолжает развиваться: в нынешнем году медучреждение планирует заключить договор с одним из китайских университетов для обмена опытом и передовыми практиками.

