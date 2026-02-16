Самое дорогое украшение гомельских ювелиров продали за 45 тыс. рублей

В Гомеле ювелиры представили эксклюзивное изделие, которое стало самым дорогим за последнее время. Браслет из белого золота весом около 17 граммов, украшенный натуральными сапфирами и бриллиантами, продан за 45 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Художники по ювелирным изделиям отмечают: спрос на уникальные украшения растет. Сегодня предприятие предлагает и более дорогие позиции – например, подвеску с бриллиантом фантазийной огранки «груша» в обсыпке мелкими камнями. Ее вес около трех карат, стоимость – 70 тысяч рублей.

Елена Иванцова, художник ювелирных изделий ОАО «Гомельское ПО «Кристалл» – управляющая компания холдинга «КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ»:

Общество всегда было экспортоориентированное. Около 90 % производимых бриллиантов шло на экспорт. Это была Бельгия, Израиль, Российская Федерация. Сейчас, в этом году, мы стараемся уменьшать свет, чтобы увеличить конкурентоспособность наших изделий на рынке. Также экспорт бриллиантов у нас в этом году 100 карат запланировано.

В 2026 году запущено около 200 новых моделей. Среди них коллекция с черными бриллиантами и с камнями фантазийных цветов. Есть и лимитированная серия с крупными алмазами весом до 22 карат. Покупатели активно интересуются изделиями к праздникам – от Нового года до 8 Марта. Ювелирные украшения остаются не только красивым подарком, но и хорошим вложением капитала.