В Витебске ко Дню памяти воинов‑интернационалистов открыли обновлённый бассейн

В Витебском областном центре реабилитации ветеранов боевых действий на территории других государств после капитального ремонта открылся обновленный бассейн. Модернизацию объекта приурочили ко Дню памяти воинов-интернационалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты полностью обновили инфраструктуру объекта: установили современные душевые, смонтировали новые системы водоподготовки и очистки воды, оборудовали чашу стационарным подъемником для маломобильных пациентов. Общая стоимость реконструкции составила 1 миллион 400 тысяч рублей. По оценкам медиков, реабилитационный бассейн ускоряет восстановление при различных заболеваниях в полтора-два раза. Павел Шульга, пациент Витебского областного клинического центра медицинской реабилитации для инвалидов и ветеранов боевых действий на территории других государств:

Удобно, конечно, все хорошо сделано. Чистенько, аккуратно, джакузи.

Валерьян Мацкевич, председатель областной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане:

Вот как раз центр реабилитации, он и служит профилактическим центром для наших ветеранов боевых действий. Лучше вначале заранее определить болезнь, а потом уже, так сказать, лечить или предотвращать эту болезнь. И вот в этом отношении, конечно, это незаменимый реабилитационный центр для наших ребят. Витебский центр медицинской реабилитации работает уже более 30 лет. Сегодня его мощности рассчитаны на 160 коек. Ежегодно здесь проходят реабилитацию свыше трех тысяч человек.