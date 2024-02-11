Денис Мороз: «Мы активно занимаемся реконструкцией систем электроснабжения в населённых пунктах»

В 2023 году Островецкая АЭС полностью включилась в работу, и мы уже отказались от импорта электроэнергии, снизили зависимость от газа. И, как отмечали в профильном министерстве, энергия, которая вырабатывается на атомной станции, широко используется для электрификации жилья, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В целом за время действия стимулирующих льгот с заявками на электрификацию жилья обратилось более 100 тысяч белорусов (четверть из них за последний год). В 90 % случаев запросы удовлетворили, несмотря на определенные сложности.

Денис Мороз, заместитель министра энергетики Беларуси:

Мы активно занимаемся реконструкцией систем электроснабжения в населенных пунктах именно для того, чтобы удовлетворить потребности населения в электрической энергии. Например, в период 2021-2023 годов мы уже провели реконструкцию более чем в тысяче населенных пунктов и обеспечили эти населенные пункты электрической энергией на нужды отопления и горячего водоснабжения. Эта работа продолжается.

Кроме перевода на электроэнергию частных домов, такой же процесс ведут и в многоквартирных. Тех, что до этого использовали твердое топливо. Их в списке около сотни. Набирает обороты и третий вектор развития – возведение так называемых электродомов. Мирный атом в каждый дом! Почему все больше белорусов используют электричество в быту?