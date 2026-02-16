Индия планирует нарастить добычу редкоземельных металлов

Индийская экономика нуждается в редкоземельных металлах, которые незаменимы при производстве электроники, электромобилей и возобновляемой энергии. Для расширения доступа к ним в Нью-Дели намерены в ближайшие два года создать специальные коридоры по добыче, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они задуманы как комплексные центры, которые охватят все процессы: от добычи и переработки до исследований и производства. Новая инициатива укрепит позиции Индии на рынке редкоземов и поможет привлечь инвесторов, отмечают специалисты. Ожидается, что потребление редкоземельных магнитов может удвоиться к 2030 году, однако на пути к этой цели, Индии предстоит решить ряд проблем.

Амал Чандра, политический аналитик:

Это переломный момент для нашей промышленности. Весь мир сейчас переходит к искусственному интеллекту, электромобилям и устойчивому развитию. Индия может войти в число глобальных игроков в этих сферах. У нас большой дефицит квалифицированных кадров для добычи стратегического минерального сырья. Поэтому сперва нам необходимо обучить людей и выстроить связи между университетами и промышленными компаниями.

Сейчас в Индии намерены сфокусироваться на развитии научно-исследовательских и опытно-конструкторских возможностей. Это также потребует значительных инвестиций. Затем, чтобы стать конкурентоспособными на мировом уровне, коридорам по добыче нужно будет быстро развернуть масштабное производство. Напомним, Индия располагает богатыми месторождениями редкоземельных металлов, которые составляют 8 % мировых запасов. При этом ее доля в их мировой добыче пока остается крайне низко – менее 1 %.