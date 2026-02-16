Около 80% экипировки белорусских полярников поставляют отечественные производители

Белорусские полярники все чаще пользуются отечественными брендами. Сегодня уже около 80 % их экипировки поставляют наши производители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К этому шли постепенно: первые экспедиции в Антарктиду получали простую спецодежду, которая не особо выдерживала суровые условия. Со временем разработали комплексы, рассчитанные на экстремальные морозы и ветра. Теперь экипировка создается «под ключ» – от сверхпрочной подошвы до термостойких шапок и перчаток.

Алексей Гайдашов, руководитель 18-й Белорусской антарктической экспедиции:

В первые годы мы получали спецодежду: простенькие какие-то ватные комбинезончики, курточки, обувь соответствующая, кирзовые сапоги и так далее. Но, естественно, такая форма одежды для полярных суровых условий не подходит. И в процессе эволюции белорусских антарктических экспедиций отрабатывалась и линия специальной одежды для полярников.

Белорусские изделия востребованы и зарубежными коллегами. Российская антарктическая экспедиция закупает у наших производителей до половины одежды – трикотаж, белье, швейные изделия. Словом, отечественные бренды проходят настоящий краш‑тест в условиях Антарктиды и подтверждают качество на мировом уровне.