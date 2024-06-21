Лукашенко проверил выполнение своих поручений! Подробности поездки Президента в Дзержинский район

В Беларуси в 2024 году будет возведено больше сотни новых молочно-товарных комплексов. Об этом 21 июня заявил Президент во время рабочей поездки в Дзержинский район. Здесь глава государства посетил МТК «Ляховичи» сельхозпредприятия «Крутогорье-Петковичи». На месте старой фермы построили современный и технологичный объект, что позволило, уже имея инфраструктурный базис и готовый проект, получить самый дешевый молочно-товарный комплекс в стране. Безусловно, не в ущерб качеству. Президент поручил изучить подход и в дальнейшем применять его повсеместно. После вопросов сельскохозяйственных перешли к социальным. Глава государства лично ознакомился с физкультурно-оздоровительным комплексом «Олимп». Официального общения с Президентом местным жителям оказалось мало, поэтому беседа продолжилась в неформальной обстановке. Как известно, белорусский лидер никогда в этом не отказывает. Подробности рабочего визита главы государства – в материале нашего политического обозревателя Евгения Пустового. У Дзержинского района много эпитетов связано с высотой. Город-спутник столицы, здесь же самая высока точка нашей страны. Даже в названии хозяйств отражена крутизна ландшафта. Например, «Крутогорье-Петковичи». И в показателях стараются быть на высоте. С высоты Президент и начал сегодняшнюю инспекцию региона.

– Эта идея помогать предприятиям…

– Строить арендное жилье. И плюс у нас нуждающиеся. Люди хотят в Дзержинске строиться.

– Но они должны иметь работу.

– У нас пошел тот процесс, что люди, которые ездили на работу в Минск, возвращаются в Дзержинск. Учитывая близость к столице, район всегда на виду, здесь же часто проводят различные эксперименты. Есть кому доверить. На слуху агрокомбинат «Дзержинский». Но это не помешало и «Крутогорье-Петковичи» развернуться. Четверть земель района принадлежит этому хозяйству. При таких масштабах здесь берегут каждую копейку. Поэтому вполне себе современный комплекс построили не за большие деньги. Президент предлагает как вариант взять за образец для всей страны.

– Если кто-то там парится и хихикает: опять комплексы. Опять. Я полагаю, здесь все молоко экстра?

– Да.

– То есть с самым высоким качеством. Так это же питание людей, детей наших. Поэтому мы должны уходить от этих ферм с кукиш, которые когда-то построили, они уже разрушаются, технологии совсем другие. От этих ферм мелких переходить к этим комплексам. Подробности. Обычно при таких въедливых дискуссиях о вариативности развития АПК с Президентом пул хозяйственников. Но сегодня в этой компании мэр Минска. Это один из 20 комплексов, в которых инвестировали минчане. Такое поручение было дано главой государства. Выполнили.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как говорит Александр Генрихович [председатель Миноблисполкома Александр Турчин – прим. ред.]: продукцию мою едят, молоко, мясо, минчане, должны и помогать области. Это правильно. Но учитывая то, что Минск поедает продукцию не только Минской области, но и Брестской, Гродненской, из других областей мы поставляем на рынок, когда губернаторы узнали о том, что он у тебя построил 20 комплексов, они взвыли: «Почему в Минской области, а почему не в Брестской области…?» Есть вопрос. Брестское молоко Минск тоже употребляет в пищу. Поэтому Владимир Евгеньевич [председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев – прим. ред.] взмолился: «Дайте мне в Минской [области – прим. ред.] разобраться год, а потом я уже по одному-полтора комплекса всем подарю, чтобы они косо не смотрели на губернатора Минской области. У благодарности к крестьянам есть два аспекта: и экономический, и моральный. Белорусы – цивилизация хлеба.

– Сейчас за крестьян, которые вложили свой труд в эту землю, мы обязаны отвечать, за этих пенсионеров. Поэтому надо помогать и опору делать на них. Я помню, по молодости, когда я стал Президентом, мне предлагали: сельские советы надо отсоединить, пусть они работают сами по себе. Угробили бы деревню. Ну и руководителей таких надо поддерживать, морально, материально, потому что они основную нагрузку несут в районе. Или проблемы есть с такими руководителями?

– Товарищ Президент, нет, проблем нет.

– С ними непросто же работать, они же киты, волкодавы.

– Но и результат есть.

– Ну да, ради результата можно и аккуратнее с ними. Вопрос, почему построили именно в Крутогорье, не стоит. Здесь ежегодно по разным показателям прибавляют 2-4 %. Но головокружения от успехов нет. На всех этапах принятия решений и строительства считают деньги. Методология строительства молочно-товарных комплексов рождается в результате этого диалога.

Александр Турчин, председатель Минского областного исполнительного комитета:

Почему у нас так дешево получается строить? Первый вопрос – это инфраструктура. Сегодня, если строить в чистом поле, водонапорная башня, дороги – все это очень существенно влияет на стоимость строительства. Плюс к этому у нас все работает. Мы получаем деньги и выручку. Нам не надо ждать, пока мы два года построим, год заполним, а кредиты платить надо. То есть у нас идет нормально выручка. Действующее производство, вот мы построили новое. Оно сегодня уже функционирует и дает свой результат. Плюс то, что мы говорили, наша задача – закрытие старых ферм. Он закрыл две фермы и поставил сюда весь скот с этих ферм. Александр Лукашенко:

Если сконцентрировать все производство, животноводство в одном месте, то нам корма годы, годы, годы придется возить вокруг за 20 километров. Александр Турчин:

Он не концентрирует все здесь. Александр Лукашенко:

Чтобы мы в угоду логистике, хорошим дорогам не начали все это привязывать. Потому что мы потом потеряем на логистике с доставкой кормов. Первый сразу же мониторит и выполнение других поручений. Возрождение ПМК – мужская занятость в регионах.

Александр Лукашенко:

Сколько человек в бригаде строителей? Юрий Климаш, директор ОАО «Крутогорье-Петковичи»:

Постоянных 36. Александр Лукашенко:

Привлекаете? Юрий Климаш:

Привлекаем. Работают в хозяйстве в строительной отрасти около 80 человек. У нас есть все свои машины, передвижные бетоносмесители FIORI, бульдозеры.