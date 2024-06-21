Лукашенко – директору сельхозпредприятия: самая интересная здесь работа, никакое не президентство

В Беларуси в 2024 году будет возведено больше сотни новых молочно-товарных комплексов. Об этом 21 июня заявил Президент во время рабочей поездки в Дзержинский район. Здесь глава государства посетил МТК «Ляховичи» сельхозпредприятия «Крутогорье-Петковичи». На месте старой фермы построили современный и технологичный объект, что позволило, уже имея инфраструктурный базис и готовый проект, получить самый дешевый молочно-товарный комплекс в стране. Безусловно, не в ущерб качеству. Президент поручил изучить подход и в дальнейшем применять его повсеместно.

Глава государства ознакомился с доильным залом и новыми коровниками. Такие поездки – это и контроль поручений, и желание слышать и прислушиваться к чаяниям и мыслям регионов. А еще разговор по душам. Откровенно, как умеет только наш Президент. Кстати, в преддверии 30-летия института президентства – напомню, первый тур первых президентских выборов состоялся 23 июня 1994 года.

Поэтому каким был Президент, таким и остался. Не оторвался от родного народа и родной земли.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Лучше работы нет. Запомни. Я это все прошел.

Юрий Климаш, директор ОАО «Крутогорье-Петковичи»:

Так я, кроме сельского хозяйства, нигде не работал.

Александр Лукашенко:

Правильно. Нет лучше… Мне снятся по ночам сейчас люди, с которыми я работал. Лучше нет. Никакое президентство. Это все чепуха. Самая интересная здесь работа. Живые люди, живой скот, живые растения. И результат каждый год.

Юрий Климаш:

Этим надо жить. Не на работу ходить, а жить.

Александр Лукашенко:

Совершенно верно.