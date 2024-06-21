Лукашенко открыл новый ФОК в Дзержинске и пообщался с местными жителями

В Беларуси в 2024 году будет возведено больше сотни новых молочно-товарных комплексов. Об этом 21 июня заявил Президент во время рабочей поездки в Дзержинский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси в 2024 году будет возведено больше сотни новых молочно-товарных комплексов. Об этом 21 июня заявил Президент во время рабочей поездки в Дзержинский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После вопросов сельскохозяйственных перешли к социальным. Главу государства ждали в Дзержинске, где прошло открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп». В современном ФОКе четыре отделения по разным видам спорта: футболу, баскетболу, дзюдо, настольному теннису. Оборудованы и два бассейна – большой и малый. После ознакомления с комплексом Президент уже было собирался улетать, но пообщаться с главой государства хотели местные жители, а белорусский лидер никогда в этом не отказывает.
Первым делом Александр Лукашенко поинтересовался, есть ли какие-то проблемы, но негативных отзывов о жизни в регионе не услышал. Немаловажный факт: провожали Президента жители Дзержинска так же душевно, как и встречали: до тех пор, пока вертолет не скрылся в облаках.
Лукашенко оценил МТК под Дзержинском: нормальный проект – будем его тиражировать по всей стране.