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Лукашенко открыл новый ФОК в Дзержинске и пообщался с местными жителями

21 июня 2024 10:36
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В Беларуси в 2024 году будет возведено больше сотни новых молочно-товарных комплексов. Об этом 21 июня заявил Президент во время рабочей поездки в Дзержинский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко открыл новый ФОК в Дзержинске и пообщался с местными жителями-1

После вопросов сельскохозяйственных перешли к социальным. Главу государства ждали в Дзержинске, где прошло открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп». В современном ФОКе четыре отделения по разным видам спорта: футболу, баскетболу, дзюдо, настольному теннису. Оборудованы и два бассейна – большой и малый. После ознакомления с комплексом Президент уже было собирался улетать, но пообщаться с главой государства хотели местные жители, а белорусский лидер никогда в этом не отказывает.

Лукашенко открыл новый ФОК в Дзержинске и пообщался с местными жителями-4

Первым делом Александр Лукашенко поинтересовался, есть ли какие-то проблемы, но негативных отзывов о жизни в регионе не услышал. Немаловажный факт: провожали Президента жители Дзержинска так же душевно, как и встречали: до тех пор, пока вертолет не скрылся в облаках.

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко

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