Атмосферу последнего мирного вечера 1941 года воссоздали в Бресте

Более полутысячи человек станут участниками военно-исторической реконструкции обороны Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Любители истории из Беларуси, России, Литвы, Латвии, Эстонии уже в Бресте. По традиции в преддверии 22 июня, дня начала Великой Отечественной войны, реконструкторы воссоздают последний мирный вечер на Советской.

Кристина Протосовицкая, к орреспондент: Такой многолюдной Советскую разве что можно увидеть раз в году, в канун 22 июня. Здесь воссоздают атмосферу последнего мирного вечера. Озорные мальчишки в военной форме зазывают в свои игры, кафе выставляют граммофоны, кружевные скатерти и самовары. По улице прогуливаются офицеры со своими женами, молодые солдаты и девушки, еще вчерашние выпускники. Таким был мирный Брест 41-го в канун Великой Отечественной войны. Они не знали, что уже завтра будет война.

В Бресте только завершился парад военной техники и реконструкторов. Солдаты и офицеры различных родов войск Красной армии в форме образца 1941 года прошли маршем по улице Гоголя до Советской.

Музыкальная ретро-программа погружает в беззаботную атмосферу теплого июньского вечера, зарисовки из жизни предвоенного города в исполнении студентов Высшего театрального училища имени М.С. Щепкина, брестских поэтов и актеров. Но здесь происходит больше чем игра. Здесь жизнь.

Кристина Протосовицкая:

В это же время в Брестской крепости уже готовятся к митингу-реквиему и военно-исторической реконструкции эпизода обороны Цитадели. Каждый год к этому подходят крайне ответственно, работают с историками, архивистами, чтобы в деталях воссоздать эти первые минуты, первые часы кровопролитной обороны. Всех будут ждать уже в 3 часа ночи и в 5 часов утра. Ночь, которую нельзя пропустить. И Брест в эту ночь, самую короткую в году, точно не будет спать. Приходите. Не оставайтесь безучастными.