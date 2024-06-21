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Атмосферу последнего мирного вечера 1941 года воссоздали в Бресте

21 июня 2024 18:57
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Более полутысячи человек станут участниками военно-исторической реконструкции обороны Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Любители истории из Беларуси, России, Литвы, Латвии, Эстонии уже в Бресте. По традиции в преддверии 22 июня, дня начала Великой Отечественной войны, реконструкторы воссоздают последний мирный вечер на Советской.

Атмосферу предвоенного города спешит передать наш брестский корреспондент Кристина Протосовицкая.

Атмосферу последнего мирного вечера 1941 года воссоздали в Бресте-1

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Такой многолюдной Советскую разве что можно увидеть раз в году, в канун 22 июня. Здесь воссоздают атмосферу последнего мирного вечера. Озорные мальчишки в военной форме зазывают в свои игры, кафе выставляют граммофоны, кружевные скатерти и самовары. По улице прогуливаются офицеры со своими женами, молодые солдаты и девушки, еще вчерашние выпускники. Таким был мирный Брест 41-го в канун Великой Отечественной войны. Они не знали, что уже завтра будет война.

Атмосферу последнего мирного вечера 1941 года воссоздали в Бресте-4

В Бресте только завершился парад военной техники и реконструкторов. Солдаты и офицеры различных родов войск Красной армии в форме образца 1941 года прошли маршем по улице Гоголя до Советской.

Атмосферу последнего мирного вечера 1941 года воссоздали в Бресте-7

Музыкальная ретро-программа погружает в беззаботную атмосферу теплого июньского вечера, зарисовки из жизни предвоенного города в исполнении студентов Высшего театрального училища имени М.С. Щепкина, брестских поэтов и актеров. Но здесь происходит больше чем игра. Здесь жизнь.

Кристина Протосовицкая:
В это же время в Брестской крепости уже готовятся к митингу-реквиему и военно-исторической реконструкции эпизода обороны Цитадели. Каждый год к этому подходят крайне ответственно, работают с историками, архивистами, чтобы в деталях воссоздать эти первые минуты, первые часы кровопролитной обороны. Всех будут ждать уже в 3 часа ночи и в 5 часов утра. Ночь, которую нельзя пропустить. И Брест в эту ночь, самую короткую в году, точно не будет спать. Приходите. Не оставайтесь безучастными. 

# Великая Отечественная война # общество # Кристина Протосовицкая

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