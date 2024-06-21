Из школьников – в молодых фермеров. Как ученики из Гайны осваивают азы земледелия

Капуста, лук, свекла и яблоки выращенные своими руками. Ученики Гайненской средней школы осваивают азы земледелия. На двух сотках территории начали выращивать овощи и фрукты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Отдельно создали даже теплицу. Как отметил глава государства – у каждой школы должен быть свой приусадебный участок, где можно будет потрудиться на земле, походить и прикоснуться руками. О том, как школьные огороды способствуют учебному процессу и для чего они нужны, узнала Ангелина Шигалева.

О том, как вырастить картофель, морковь, свеклу учащиеся Гайненской средней школы знают не понаслышке, а на собственном опыте. Ребята ежедневно трудятся на пришкольном участке. Весной пашут землю и сеют, а летом поливают овощи и занимаются прополкой. Осенью самое приятное – сбор урожая.

Елена Козел, учитель биологии и химии Гайненской средней школы:

Были времена, когда весь большой огород был засеян морковью, у каждого учителя было четыре полосочки моркови, которые мы пололи, обрабатывали, а в конце уже убирали и целой машиной большой увозили на овощебазу.