«Живите долго, здоровья ещё раз!» Лукашенко завершил рабочую поездку в Дзержинск

В Беларуси в 2024 году будет возведено больше сотни новых молочно-товарных комплексов. Об этом сегодня, 21 июня, заявил Президент во время рабочей поездки в Дзержинский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Совместное фото и очень уж символичный подарок Президенту. Меч Александра Невского и щит Дзержинского.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В Дзержинске найти место, поставить, пусть знают, что я их тоже буду защищать! Меч оставляю в подарок Дзержинску и жителям. Символизм зиждется на труде. По дорогое к вертолету наш Президент опять попал в объятия белорусского народа.

Александр Лукашенко:

Очень бы хотел, чтобы вы подключились к наведению здесь порядка. Все-таки столица, город-спутник. Поэтому подключайтесь, если будут какие-то проблемы, вот эта девушка в зеленом – ваша спутница родом отсюда. Каждый день мне рассказывает о том, что плохо в Дзержинске.

– Все хорошо!

– Нет, говорит, что есть и плохие места. Поэтому, если что, вы ей говорите. Естественно, и Александру Генриховичу, он перспективный у нас человек, не позволит, чтобы под городом Минском был плохой городок. Какие вопросы у вас ко мне?

– Поблагодарить хотели.

– Не надо, я делаю свое дело. Поэтому живите долго, здоровья еще раз. Занимайтесь спортом, здесь прекрасный зал!

– Спасибо!

ФОКи всегда пользуются популярностью среди населения, потому что это основное времяпрепровождение, где доступная среда, ты можешь заниматься различными видами спорта, все, что тебе интересно, все, что тебе по душе.

– Мы лучше будем в Минске гостями. Можно мы туда будем просто приезжать, отдыхать и назад возвращаться к себе домой?

– То есть настолько любите свою родину?

– Да. На самом деле мы любим Дзержинск. А он еще у нас становится с каждым разом все краше, краше и краше, поэтому никуда отсюда не уйдем.