«Живите долго, здоровья ещё раз!» Лукашенко завершил рабочую поездку в Дзержинск
В Беларуси в 2024 году будет возведено больше сотни новых молочно-товарных комплексов. Об этом сегодня, 21 июня, заявил Президент во время рабочей поездки в Дзержинский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Совместное фото и очень уж символичный подарок Президенту. Меч Александра Невского и щит Дзержинского.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В Дзержинске найти место, поставить, пусть знают, что я их тоже буду защищать! Меч оставляю в подарок Дзержинску и жителям.
Символизм зиждется на труде. По дорогое к вертолету наш Президент опять попал в объятия белорусского народа.
Александр Лукашенко:
Очень бы хотел, чтобы вы подключились к наведению здесь порядка. Все-таки столица, город-спутник. Поэтому подключайтесь, если будут какие-то проблемы, вот эта девушка в зеленом – ваша спутница родом отсюда. Каждый день мне рассказывает о том, что плохо в Дзержинске.
– Все хорошо!
– Нет, говорит, что есть и плохие места. Поэтому, если что, вы ей говорите. Естественно, и Александру Генриховичу, он перспективный у нас человек, не позволит, чтобы под городом Минском был плохой городок. Какие вопросы у вас ко мне?
– Поблагодарить хотели.
– Не надо, я делаю свое дело. Поэтому живите долго, здоровья еще раз. Занимайтесь спортом, здесь прекрасный зал!
– Спасибо!
ФОКи всегда пользуются популярностью среди населения, потому что это основное времяпрепровождение, где доступная среда, ты можешь заниматься различными видами спорта, все, что тебе интересно, все, что тебе по душе.
– Мы лучше будем в Минске гостями. Можно мы туда будем просто приезжать, отдыхать и назад возвращаться к себе домой?
– То есть настолько любите свою родину?
– Да. На самом деле мы любим Дзержинск. А он еще у нас становится с каждым разом все краше, краше и краше, поэтому никуда отсюда не уйдем.
Дзержинск – тихий городок, но очень развивающийся, поэтому я думаю, что, как сказал Президент, отсюда действительно выйдут чемпионы мира и Европы.
Провожали Президента жители Дзержинска так же душевно, как и встречали. До тех пор, пока вертолет не скрылся в облаках. Сверху виднее. Воздушная инспекция Президентом регионов продолжается. В том числе и благодаря такой всеобъемлющей инспекции удается держать высоты.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
У Минска, но не в тени столицы. Дзержинский район, где расположена самая высокая географическая точка Беларуси, повышает свои рейтинги среди белорусов. Здесь есть жилье, инфраструктура и море производств. Аграрии тоже на высоте. Теперь с открытием этого физкультурно-оздоровительного комплекса можно сказать, что райцентр явно перерастает свою весовую категорию.
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