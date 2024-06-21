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«Живите долго, здоровья ещё раз!» Лукашенко завершил рабочую поездку в Дзержинск

21 июня 2024 19:04
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В Беларуси в 2024 году будет возведено больше сотни новых молочно-товарных комплексов. Об этом сегодня, 21 июня, заявил Президент во время рабочей поездки в Дзержинский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совместное фото и очень уж символичный подарок Президенту. Меч Александра Невского и щит Дзержинского.

«Живите долго, здоровья ещё раз!» Лукашенко завершил рабочую поездку в Дзержинск-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В Дзержинске найти место, поставить, пусть знают, что я их тоже буду защищать! Меч оставляю в подарок Дзержинску и жителям.

Символизм зиждется на труде. По дорогое к вертолету наш Президент опять попал в объятия белорусского народа.

«Живите долго, здоровья ещё раз!» Лукашенко завершил рабочую поездку в Дзержинск-4

Александр Лукашенко:
Очень бы хотел, чтобы вы подключились к наведению здесь порядка. Все-таки столица, город-спутник. Поэтому подключайтесь, если будут какие-то проблемы, вот эта девушка в зеленом – ваша спутница родом отсюда. Каждый день мне рассказывает о том, что плохо в Дзержинске.
– Все хорошо!
– Нет, говорит, что есть и плохие места. Поэтому, если что, вы ей говорите. Естественно, и Александру Генриховичу, он перспективный у нас человек, не позволит, чтобы под городом Минском был плохой городок. Какие вопросы у вас ко мне?
– Поблагодарить хотели.
– Не надо, я делаю свое дело. Поэтому живите долго, здоровья еще раз. Занимайтесь спортом, здесь прекрасный зал!
– Спасибо!

«Живите долго, здоровья ещё раз!» Лукашенко завершил рабочую поездку в Дзержинск-7

ФОКи всегда пользуются популярностью среди населения, потому что это основное времяпрепровождение, где доступная среда, ты можешь заниматься различными видами спорта, все, что тебе интересно, все, что тебе по душе.

«Живите долго, здоровья ещё раз!» Лукашенко завершил рабочую поездку в Дзержинск-10

– Мы лучше будем в Минске гостями. Можно мы туда будем просто приезжать, отдыхать и назад возвращаться к себе домой?
– То есть настолько любите свою родину?
Да. На самом деле мы любим Дзержинск. А он еще у нас становится с каждым разом все краше, краше и краше, поэтому никуда отсюда не уйдем.

«Живите долго, здоровья ещё раз!» Лукашенко завершил рабочую поездку в Дзержинск-13

Дзержинск тихий городок, но очень развивающийся, поэтому я думаю, что, как сказал Президент, отсюда действительно выйдут чемпионы мира и Европы.

Провожали Президента жители Дзержинска так же душевно, как и встречали. До тех пор, пока вертолет не скрылся в облаках. Сверху виднее. Воздушная инспекция Президентом регионов продолжается. В том числе и благодаря такой всеобъемлющей инспекции удается держать высоты.

«Живите долго, здоровья ещё раз!» Лукашенко завершил рабочую поездку в Дзержинск-16

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
У Минска, но не в тени столицы. Дзержинский район, где расположена самая высокая географическая точка Беларуси, повышает свои рейтинги среди белорусов. Здесь есть жилье, инфраструктура и море производств. Аграрии тоже на высоте. Теперь с открытием этого физкультурно-оздоровительного комплекса можно сказать, что райцентр явно перерастает свою весовую категорию.

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой

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