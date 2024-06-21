«Берегите колени!» Лукашенко рассказал о старой спортивной травме

Центр здоровья – элемент социально ориентированной политики государства: это и новые рабочие места, и возможность активно отдохнуть и реализовать свой спортивный потенциал. Пять секций, в планах организовать занятия по обучению плаванию школьников. Дорога в мир спорта и здоровья открыта.

В зале главу государства ждали местные ветераны футбола. Александр Лукашенко когда-то сам был успешным игроком. Завязался обстоятельный разговор.