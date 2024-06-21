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«Берегите колени!» Лукашенко рассказал о старой спортивной травме

21 июня 2024 17:36
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Центр здоровья – элемент социально ориентированной политики государства: это и новые рабочие места, и возможность активно отдохнуть и реализовать свой спортивный потенциал. Пять секций, в планах организовать занятия по обучению плаванию школьников. Дорога в мир спорта и здоровья открыта.

В зале главу государства ждали местные ветераны футбола. Александр Лукашенко когда-то сам был успешным игроком. Завязался обстоятельный разговор.

«Берегите колени!» Лукашенко рассказал о старой спортивной травме-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я забежал, под 11 номером всегда играл, начал подавать и упал. Поле было неровное, попал в яму и упал на левое колено. Ну кто там в деревне будет смотреть? Так оно и забылось вроде. Потом через 30 лет аукнулось. Так что берегите колени!

К спорту полезных достижений местные спортсмены обещают подтянуть своих товарищей. Хоть европейский чемпионат по футболу смотри на СТВ, хоть свой местный устраивай в таких-то локациях.

«Берегите колени!» Лукашенко рассказал о старой спортивной травме-4

Александр Лукашенко:
А вы дальше играть будете? Губернатору пас!

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой

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