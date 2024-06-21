Лукашенко оценил МТК под Дзержинском: нормальный проект – будем его тиражировать по всей стране

В Беларуси в 2024 году будет возведено больше сотни новых молочно-товарных комплексов. Об этом 21 июня заявил Президент во время рабочей поездки в Дзержинский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь глава государства посетил МТК «Ляховичи» сельхозпредприятия «Крутогорье-Петковичи». Его не так давно реконструировали – на месте старой фермы построили современный и технологичный объект, что позволило, уже имея инфраструктурный базис и готовый проект, получить самый дешевый молочно-товарный комплекс в стране. Безусловно, не в ущерб качеству. Президент поручил изучить подход и в дальнейшем применять его повсеместно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: По стране мы в этом году больше сотни комплексов вводим. Поэтому нам надо четко понимать стоимость этого мероприятия. И если у вас действительно, а это, наверное, так, мне и мэр Минска говорит об этом, получился самый дешевый молочно-товарный комплекс. Второе – надо тиражировать по всей стране эти комплексы. Нам не надо выпендриваться и выкаблучиваться, как в народе говорят, чтобы какая-то тут архитектура супер была. Хорошая архитектура, хороший комплекс. Подняли достаточно над уровнем, как у нас обычно строили фермы, то вода всегда стекала к этим фермам, а они разрушались, мы его приподняли. Красивый, нормальный проект – мы его будем тиражировать по всей стране.

Что касается МТК «Ляховичи», сегодня здесь содержится более полутысячи коров, а средний удой составляет 3057 килограммов на одно животное. В планах за год удвоить эти цифры. Подробнее о перспективах Президенту рассказал глава сельхозпредприятия «Крутогорье-Петковичи» Юрий Климаш. Что касается показателей, здесь давно выстроены проверенные временем подходы к работе. Но от экспериментов не отказываются.

Юрий Климаш, директор ОАО «Крутогорье-Петковичи»:

Я хочу сказать, что приходят, предлагают. Говорят: давайте, поднимем вам надои на литр, на два – такие, не будем говорить, кто. И я всегда говорю: вот вам ферма, не меняем рацион кормления, лечение, ничего, затраты те же, которые есть у меня, идите работайте с моими людьми и дайте два литра молока. Я на селе 25 лет, руководителем 11 лет – никто назад не вернулся из кабинета на ферму.

Александр Лукашенко:

Вы смотрите сами, отпихиваться, отбрыкиваться от них не надо. Это ваше дело. Хотите – берите. Хотите – нет.

Юрий Климаш:

Надо брать, учиться, конечно. Мы готовы на эксперимент – пусть приходят.