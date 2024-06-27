Лукашенко прокомментировал назначение Шулейко: думаю, что у тебя получится

Большой кадровый четверг во Дворце Независимости. Новый глава и первый заместитель в Администрации Президента. Перестановки также в правительстве, министерствах и дипкорпусе. Назначения – громкие, кандидаты – в большинстве молодые, что важно в условиях смены поколений. Как подчеркнул Александр Лукашенко, к власти должны прийти перспективные и профессиональные люди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В принятии кадровых решений – об этом много раз говорил глава государства – важно, чтобы человек был способным работать на предложенной ему позиции. Ведь бывает и такое, когда очень профессиональный сотрудник не вытягивает, например, руководящую должность. В масштабах государства это чревато проблемами в целых отраслях. А у нас сегодня нет времени на их исправление.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Будьте знакомы – Юрий Витольдович Шулейко. Он будет работать в должности вице-премьера. Теперь уже бывший губернатор Брестской области – один из самых медийных и, по оценке Президента, самых эффективных – будет работать вице-премьером. Такое представление дорогого стоит. Важно планку удержать.

Александр Лукашенко:

Сельское хозяйство – как будто это растениеводство и животноводство. Да нет! Это еще переработка и продажа продукции. Это железная работа Юрия Витольдовича. Контроль за исполнением тех программ, которые определены Президентом. Ну, вместе мы вырабатывали, вы их хорошо знаете. Очень прельщает то, что он поработал губернатором. И, скажу откровенно, не худший губернатор на сегодня. Это очень важно. Значит, он и там знает, что происходит. В переработке он работал, но мы с ним об этом говорили до этого. Я благодарен, что ты согласился на эту должность. Я понимаю, что губернатор – он и есть губернатор. Там, подальше от Головченко, от Рыженкова, от Крутого – там тише. И потому что тут надо выстраивать хорошую систему работы в сельском хозяйстве, прежде всего в сельском хозяйстве. И ты как знающий человек согласился пойти на эту работу. Захочешь на какую-то другую работу, я тебе обещал, придешь, скажешь – рассмотрим. Я думаю, что у тебя получится. Мы готовы поддерживать и помогать тебе в этом плане. Что касается Брестского облисполкома, вы остаетесь курировать, пока не будет назначен губернатор. И потом вы будете курировать.