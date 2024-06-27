Лукашенко о перспективах белорусского автомобиля: надо производить кузова

Большой кадровый четверг во Дворце Независимости. Новый глава и первый заместитель в Администрации Президента. Перестановки также в правительстве, министерствах и дипкорпусе. Назначения – громкие, кандидаты – в большинстве молодые, что важно в условиях смены поколений. Как подчеркнул Александр Лукашенко, к власти должны прийти перспективные и профессиональные люди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И о перестановках в Минпроме, о которых уже экс-министр промышленности и новый глава этого ведомства узнали, находясь в Китае.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Министром промышленности назначается Ефимов. То, что и хотел премьер-министр и вносил свои предложения.
По возвращении оттуда министр Ефимов и профильный вице-премьер Пархомчик, судя по поставленным задачам, доложат о своем видении развития белорусской промышленности. Александр Лукашенко настоятельно рекомендует не использовать витиеватых формулировок, а называть вещи своими именами и правильно расставлять приоритеты. Иначе так и останемся преимущественно «сборочным цехом».
Александр Лукашенко:
Мы машиностроительная страна, так? Так. Двигатели делаем ко всем машинам своим? Нет. Коробки передач вообще не делаем. Кроме трактора там и так далее. Вот наша перспектива! Ну, это одно из направлений. Дальше: народу понравился автомобиль «БЕЛДЖИ», Geely. Хороший автомобиль! Я уже говорил, что мечта Президента была сделать это. Мы сделали. Дальше надо углубляться и развиваться. Надо производить кузова, как минимум, чтобы не возить их откуда-то. Пока в основном это сборочное производство. Нам надо выходить на производство своих автомобилей через массированную углубленную локализацию.
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