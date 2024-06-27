Лукашенко о перспективах белорусского автомобиля: надо производить кузова

Большой кадровый четверг во Дворце Независимости. Новый глава и первый заместитель в Администрации Президента. Перестановки также в правительстве, министерствах и дипкорпусе. Назначения – громкие, кандидаты – в большинстве молодые, что важно в условиях смены поколений. Как подчеркнул Александр Лукашенко, к власти должны прийти перспективные и профессиональные люди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И о перестановках в Минпроме, о которых уже экс-министр промышленности и новый глава этого ведомства узнали, находясь в Китае.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Министром промышленности назначается Ефимов. То, что и хотел премьер-министр и вносил свои предложения.