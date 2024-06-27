Лукашенко – Петкевич: демократии хлебнули в Штатах – пора возвращаться домой и начинать работать

Большой кадровый четверг во Дворце Независимости. Новый глава и первый заместитель в Администрации Президента. Перестановки также в правительстве, министерствах и дипкорпусе. Назначения – громкие, кандидаты – в большинстве молодые, что важно в условиях смены поколений. Как подчеркнул Александр Лукашенко, к власти должны прийти перспективные и профессиональные люди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Образовавшаяся вакансия первого заместителя главы Администрации Президента пустовала меньше минуты. Президент озвучил хорошо известное имя.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Петкевич Наталья Владимировна.
Наталья Петкевич работала и пресс-секретарем Президента, и первым заместителем главы Администрации Президента, и помощником. В СМИ ее называли белорусской «железной леди». Что ж, Александр Лукашенко не раз говорил: сегодняшнее время требует решений, а значит, и людей способных их принимать.
Александр Лукашенко:
Аплодисментов не будет. Зная вашу требовательность, ваш принципиальный подход, ваши знания. Вы знаете все. Демократии хлебнули в Соединенных Штатах Америки – пора возвращаться домой и начинать работать.
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