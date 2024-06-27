Лукашенко: парламентский контроль за МИД и правительством будет усилен

Большой кадровый четверг во Дворце Независимости. Новый глава и первый заместитель в Администрации Президента. Перестановки также в правительстве, министерствах и дипкорпусе. Назначения – громкие, кандидаты – в большинстве молодые, что важно в условиях смены поколений. Как подчеркнул Александр Лукашенко, к власти должны прийти перспективные и профессиональные люди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тон Президента сегодня был довольно жестким и безапелляционным. Глава государства ждет исполнения поручений. Чего уж, далеко не все осознают серьезность сегодняшней ситуации и того, скольких усилий стоит руководителю страны на разных уровнях и по разным направлениям, отстаивать интересы страны. На внешнеполитическом поприще отныне помогать ему будет Максим Рыженков. Неожиданно, да? Но если знать о личностных качествах экс-первого замглавы АП и положении дел в МИДе (а Президент их знает), то становится совершенно очевидно – это, что нужно прямо сейчас.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Никто не должен за Министерство иностранных дел делать работу. И никто не должен подминать, наклонять министра и Министерство. Я знаю, что Рыженкова где попробуешь наклонить, там оно и отклонится. Это тоже очень важно, очень. Шанс дайте всем. Знаю, что там непростая обстановка – всем дайте. Но тот, кто не хочет работать, и тот, кто меня сегодня не услышал, они работать не должны.

Сергей Федорович Алейник направляется для работы в Совет Республики. Он будет возглавлять соответствующую комиссию, он с этим согласился. Цель – у нас в парламенте есть Рачков, у нас здесь есть Алейник. Парламентский контроль над работой Министерства иностранных дел, по отдельным вопросам и правительства (там есть и другие комиссии) будет усилен. Все вы просили передачи больших полномочий – вы их получите, в том числе и парламент. Единственное, хочу предупредить, ну, могу и не предупреждать. Рыженкова, еще раз говорю, особо туда-сюда качать бесполезно. И не только потому что человек непосредственно уже фактически подчинен Президенту, но еще и потому что у него в характере нет, чтобы им понукали. Но контроль должен быть. Аккуратный, честный, порядочный.

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