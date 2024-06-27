В Минске подвели итоги конкурса «Мой фильм о войне» в преддверии 80-летия освобождения Беларуси

В преддверии празднования 80-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в Минске подвели итоги конкурса «Мой фильм о войне», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Перед началом встречи почти 200 участников почтили память погибших у стелы «Минск – город-герой». К подножию монумента легли живые цветы. Затем была организована дискуссионная площадка с представителями прокуратуры, руководства города, ветеранов и молодежи. Говорили об истории, а также обсудили вопросы геноцида белорусского народа. После состоялось церемония награждения победителей конкурса кинофильмов. Определено 8 лучших работ.

Илья Яллин, учащийся филиала БНТУ Минского государственного архитектурно-строительного колледжа:

Нам досталась очень выдающиеся личность, Захар Гало. Это яркий представитель минского подполья, который собрал свою команду и занимался подпольной деятельностью, помогал в освобождении нашей страны. Этот видеоролик был для нас как для команды, кто снимал, очень интересным и тем, что нас сплотило. Это был очень хороший опыт.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Это как раз и есть та самая возможность передавать нашу историческую память от поколения к поколению. Кто-то создает семейные альбомы, кто-то пишет книги, а кто-то продолжает историю своего рода через такое творчество: съемку, рассказ о своем близком человеке.