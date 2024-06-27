В Минской области проходит сезонная вакцинация против инфекционных заболеваний

В Минской области проходит сезонная массовая вакцинация детей и взрослых против инфекционных заболеваний, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Наиболее распространенные среди них – это гепатит А, ротавирусные инфекции, а также ветряная оспа и корь. Летом в разгар школьных каникул идет вакцинация среди детей. Также прививают малышей в возрасте от двух месяцев. Получить вакцину от вирусов можно как на бесплатной, так и платной основе.

Анастасия Карачор, заведующая педиатрическим отделением поликлиники Червенской центральной районной больницы:

У нас вакцины есть в наличии в принципе все, если мы говорим о бесплатных прививках. Если это платные, то на заказ. Молодые родители как-то более ответственно к этому подходят. Они действительно больше интересуются и приходят. Вакцинация у нас проходит во вторник, четверг. По 10-15 человек у нас детки вакцинируются.