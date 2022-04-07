«Никто не ждёт, что где-то санкции отменятся». Чиновник о работе белорусского предприятия

В условиях глобальной перекройки геополитического порядка и беспрецедентного давления выигрывает тот, кто быстрее адаптируется. На малоритском комбинате прошли всю международную сертификацию качества – а это залог свободной торговли со всем миром.

Михаил Баценко, председатель Малоритского райисполкома:

Все решения, которые необходимо принимать, принимаются в оперативном порядке. Никто не ждет, что где-то санкции отменятся. Как говорил наш Президент, санкционное давление будет усиливаться. Нам надо научиться жить в данной ситуации, быстро на нее реагировать и решать проблемы на месте и быстро.