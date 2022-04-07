Прямой эфир

«Никто не ждёт, что где-то санкции отменятся». Чиновник о работе белорусского предприятия

07 апреля 2022 17:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Механизмы поддержки производителей отечественной продукции обсуждали 7 апреля в Малоритском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заместитель главы Администрации Президента посетил консервноовощесушильный комбинат.  

«Никто не ждёт, что где-то санкции отменятся». Чиновник о работе белорусского предприятия-1

В условиях глобальной перекройки геополитического порядка и беспрецедентного давления выигрывает тот, кто быстрее адаптируется. На малоритском комбинате прошли всю международную сертификацию качества – а это залог свободной торговли со всем миром.  

«Никто не ждёт, что где-то санкции отменятся». Чиновник о работе белорусского предприятия-4

Михаил Баценко, председатель Малоритского райисполкома:  
Все решения, которые необходимо принимать, принимаются в оперативном порядке. Никто не ждет, что где-то санкции отменятся. Как говорил наш Президент, санкционное давление будет усиливаться. Нам надо научиться жить в данной ситуации, быстро на нее реагировать и решать проблемы на месте и быстро.  

Сегодня тут ищут замену упаковке из Украины. Как работает малоритский комбинат в условиях санкций?  

# Санкции # общество # Кристина Протосовицкая # Игорь Луцкий # Михаил Баценко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: хочу подчеркнуть для тех, кто кричит «нет войне». Нам война эта не нужна
07 апреля 2022 17:38

Александр Лукашенко: хочу подчеркнуть для тех, кто кричит «нет войне». Нам война эта не нужна

Сегодня тут ищут замену упаковке из Украины. Как работает малоритский комбинат в условиях санкций?
07 апреля 2022 17:36

Сегодня тут ищут замену упаковке из Украины. Как работает малоритский комбинат в условиях санкций?

Лукашенко: «Беларусь и дальше будет жесточайшим образом отстаивать свои национальные интересы»
07 апреля 2022 17:29

Лукашенко: «Беларусь и дальше будет жесточайшим образом отстаивать свои национальные интересы»