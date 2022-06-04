Лукашенко про тероборону Украины: «Они берут людей – 60, 70 лет, но еще ходит. Оружие дают, на здоровье – иди на фронт. Пушечное мясо»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вот он, рынок. Видите, как регулируют? Может отрегулировать так, что будем в магазин ходить, как это когда-то было, как в музей: посмотрели – ничего купить не можем. Вот вам и рынок. Поэтому будем прежде всего контролировать эти процессы. Ты правильно сказал. Подскочил доллар – ну, ладно там импорт и прочее, поднялись цены. Мы импортозависимые по многим позициям. Что касается Geely, это не главный вопрос. Ты не бедный человек, коль ты покупаешь автомобиль, хотя он уже у нас не средство роскоши действительно, а средством передвижения стал. И почему я уцепился за этот автомобиль? Я сам когда-то был таким, как ты, и я мечтал купить автомобиль. Это все. И до сих пор за рулем езжу, я понимаю, что это такое для человека. Ну и вообще это недопустимо. Поэтому я привел этот пример. Но таких примеров предостаточно.

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