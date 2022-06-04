«Мы сходили к россиянам». Как прошёл день на фестивале национальных культур у самых маленьких белорусов?

Новости Беларуси. Гродно принимает фестиваль национальных культур. Второй день феста обещает быть насыщенным. На разных площадках уже работают выставки и мастер-классы. Представители более 30 стран знакомят со своей культурой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полина Королева, корреспондент: Люди приходят на фестиваль семьями. Многие приезжают из районных городов и с других концов нашей Беларуси. Особенно интересно узнать о национальных культурах маленьким белорусам.

Максим Зданович: Мы приехали сюда недавно. Сейчас мы сходили к россиянам и взяли чай. Этот праздник очень интересный, веселый, можно познакомиться с культурой разных народов.

Полина Королева:

Мы находимся в парке Жилибера. После подворий люди приходят именно сюда, на свежий воздух в тень деревьев и к воде. Также здесь есть большое количество традиционных развлечений. Это тир, аттракционы для детей. Есть и сцена, на которой выступают творческие коллективы. В основном с песнями. Неизвестно, на сколько еще хватит гостей и участников. Но складывается впечатление, что фестивалю нет конца. Однако официальное закрытие состоится вечером.

Мы же сегодня вечером подведем итоги праздника. Оставайтесь с нами и смотрите трансляцию открытия концерта 5 июня на СТВ.

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