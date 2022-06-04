Прямой эфир

«Мы сходили к россиянам». Как прошёл день на фестивале национальных культур у самых маленьких белорусов?

04 июня 2022 16:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Гродно принимает фестиваль национальных культур. Второй день феста обещает быть насыщенным. На разных площадках уже работают выставки и мастер-классы. Представители более 30 стран знакомят со своей культурой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Мы сходили к россиянам». Как прошёл день на фестивале национальных культур у самых маленьких белорусов?-1

Полина Королева, корреспондент:  
Люди приходят на фестиваль семьями. Многие приезжают из районных городов и с других концов нашей Беларуси. Особенно интересно узнать о национальных культурах маленьким белорусам.  

Какие народы собрались на фестивале национальных культур в Гродно? Подробнее здесь.  

«Мы сходили к россиянам». Как прошёл день на фестивале национальных культур у самых маленьких белорусов?-4

Максим Зданович:  
Мы приехали сюда недавно. Сейчас мы сходили к россиянам и взяли чай. Этот праздник очень интересный, веселый, можно познакомиться с культурой разных народов.  

«Мы сходили к россиянам». Как прошёл день на фестивале национальных культур у самых маленьких белорусов?-7

Полина Королева:  
Мы находимся в парке Жилибера. После подворий люди приходят именно сюда, на свежий воздух в тень деревьев и к воде. Также здесь есть большое количество традиционных развлечений. Это тир, аттракционы для детей. Есть и сцена, на которой выступают творческие коллективы. В основном с песнями. Неизвестно, на сколько еще хватит гостей и участников. Но складывается впечатление, что фестивалю нет конца. Однако официальное закрытие состоится вечером.  

Мы же сегодня вечером подведем итоги праздника. Оставайтесь с нами и смотрите трансляцию открытия концерта 5 июня на СТВ.  

Читайте также:  

17 подворий, ремесленная ярмарка и концерты по всему городу. Как проходит второй день фестиваля национальных культур?  

Министр информации о фестивале в Гродно: это не только новая культура, но и новая кухня, какие-то новые обычаи  

«Быть информационным партнёром – это большая честь». Гендиректор СТВ рассказал, где смотреть гала-концерт фестиваля в Гродно  

# Фестиваль # общество # Полина Королева # Максим Зданович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
​​​​​​​Вывести конверт из тени. Расследование СТВ о серых схемах выплаты зарплат. Анонс премьеры
04 июня 2022 15:03

​​​​​​​Вывести конверт из тени. Расследование СТВ о серых схемах выплаты зарплат. Анонс премьеры

Десятки локаций и квест для детей. Как Столин принял спортивный фестиваль «Вытокі»?
04 июня 2022 14:23

Десятки локаций и квест для детей. Как Столин принял спортивный фестиваль «Вытокі»?

Игорь Луцкий на «Вытоках» в Столине: «Этот праздник призван вернуть всё на свои места»
04 июня 2022 14:22

Игорь Луцкий на «Вытоках» в Столине: «Этот праздник призван вернуть всё на свои места»