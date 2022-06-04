Азарёнок: ляхи уже хворост для отопления собирают. Так их довели паны. Ни угля, ни денег, ни достоинства
Новости Беларуси. Общение Президента с журналистами после открытия поликлиники в Минске стало знаковым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прозвучали подробности блестящей операции КГБ по спасению наших людей из украинского плена, детали в отношениях с Западом и Россией. Григорий Азаренок присутствовал на этом мероприятии и готов поделится впечатлениями.
Григорий Азаренок, СТВ:
Открывается поликлиника. Да не просто поликлиника, а дворец для детишек. С самым лучшим оборудованием, с самыми первоклассными врачами. Маленькие белорусы ждут белорусского Президента.
Он идет, он идет!
Григорий Азаренок:
Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0», здравствуйте. А где в мире еще так? В […] штатах империи зла полная деградация. Детского питания не хватает. В ковид у них был такой мор, что Средневековью не снилось. Полечиться от самой незначительной хвори стоит столько, сколько машина стоит. А в Беларуси автомобили дешевеют. Потому что […], процентщиков, валютчиков, перекупщиков нагибают. Потому что никому не позволено наживаться на простых людях. Ни на их здоровье, ни на передвижении.
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Григорий Азаренок:
А ляхи в это время уже хворост для отопления собирают. Серьезно. Так их довели паны. Ни угля, ни денег, ни достоинства. Только безумный Качиньский и мечты о Западной Украине. Только сами бандеровцы быстро напомнят им, что такое польско-украинская дружба.
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Лукашенко про тероборону Украины: «Они берут людей – 60, 70 лет, но еще ходит. Оружие дают, на здоровье – иди на фронт. Пушечное мясо»
Григорий Азаренок:
И пока западные бывшие мужики переодеваются в стринги и стразы, в Беларусь возвращается мода на сильного, смелого, служивого человека. От Тараса Бульбы до Гринева, от Василия Теркина до святого воина Евгения Родионова, от Георгия Победоносца до Александра Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
По народному ополчению. Знаете, что меня подтолкнуло к этой идее? Несколько лет назад, когда создавали территориальную оборону, я говорил, что территориалов надо создать и учить их. Потому что никто не будет защищать свой дом так, как ты, если это твой дом. Это услышали, видимо, в Украине. Но вы видели, как они раздавали оружие? Этого быть не должно. Не хватает людей. Они берут людей – 60, 70 лет, но еще ходит. Оружие дают, на здоровье – иди на фронт. Пушечное мясо. Пришли, его застрелили. Он же не умеет пользоваться этим оружием.
Григорий Азаренок:
А змагарам пора домой. Так считает большинство белорусов. Дальнобойщиков наших уже привезли. Экспресс-туры могут быть открыты. Ждем-с. А вот Европа, если хочет жить, если хочет остаться в истории, она должна скинуть с себя американский ошейник. Давняя мечта всех радеющих за мир – союз Германии и России. Континент чести и святости сбросил бы морских дьявольских гадюк. Об этом писали Шпенглер, Шубарт, Парвулеску, об этом говорит наш Президент. Объединенные технологии и ресурсы на благо человечества. Услышьте белорусского лидера.
И правильно говорилось – на карачках приползете. И уже звонит генсек ООН и слезно просит им помочь. Президент отвечает. Но только на его условиях. Озабоченный генсек пошел советоваться. Так будет и впредь. Лукашенко будет диктовать вам волю. Он будет решать, как вам жить. Не на того вы рыпнулись в 2020-м. Теперь вы – номер два, а точнее, полный ноль. А он – первый.
А почему? Потому что, выйдя из самой глубины народа, он по-прежнему живет его чаяниями и интересами. А вы – смецце. Вас сметает ветер истории. Он же на твердом фундаменте и на родной почве. Белорусским детям будет хорошо. Потому что есть у нас Батька.