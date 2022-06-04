Прямой эфир

Азарёнок: ляхи уже хворост для отопления собирают. Так их довели паны. Ни угля, ни денег, ни достоинства

04 июня 2022 16:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Общение Президента с журналистами после открытия поликлиники в Минске стало знаковым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прозвучали подробности блестящей операции КГБ по спасению наших людей из украинского плена, детали в отношениях с Западом и Россией. Григорий Азаренок присутствовал на этом мероприятии и готов поделится впечатлениями.  

Азарёнок: ляхи уже хворост для отопления собирают. Так их довели паны. Ни угля, ни денег, ни достоинства-1

Григорий Азаренок, СТВ:  
Открывается поликлиника. Да не просто поликлиника, а дворец для детишек. С самым лучшим оборудованием, с самыми первоклассными врачами. Маленькие белорусы ждут белорусского Президента.  

Азарёнок: ляхи уже хворост для отопления собирают. Так их довели паны. Ни угля, ни денег, ни достоинства-4

Он идет, он идет!  

Григорий Азаренок:  
Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0», здравствуйте. А где в мире еще так? В […] штатах империи зла полная деградация. Детского питания не хватает. В ковид у них был такой мор, что Средневековью не снилось. Полечиться от самой незначительной хвори стоит столько, сколько машина стоит. А в Беларуси автомобили дешевеют. Потому что […], процентщиков, валютчиков, перекупщиков нагибают. Потому что никому не позволено наживаться на простых людях. Ни на их здоровье, ни на передвижении.  

Подробности смотрите в видеоматериале.  

Азарёнок: ляхи уже хворост для отопления собирают. Так их довели паны. Ни угля, ни денег, ни достоинства-7

Григорий Азаренок:  
А ляхи в это время уже хворост для отопления собирают. Серьезно. Так их довели паны. Ни угля, ни денег, ни достоинства. Только безумный Качиньский и мечты о Западной Украине. Только сами бандеровцы быстро напомнят им, что такое польско-украинская дружба.  

Читайте также:  

Лукашенко: доллар упал, но почему продавцы и поставщики не привели цены в соответствие с ним?  

Лукашенко о ценорегулировании: «Вы знаете мою реакцию. Она будет незамедлительной и самой жестокой»  

Лукашенко: надо при каждом сельском совете иметь народное ополчение, группу людей. Может, 50 человек  

«5 тысяч подготовленных людей – это сила». Лукашенко рассказал, зачем вооружать охотников и МЧС  

Лукашенко про тероборону Украины: «Они берут людей – 60, 70 лет, но еще ходит. Оружие дают, на здоровье – иди на фронт. Пушечное мясо»  

Григорий Азаренок:  
И пока западные бывшие мужики переодеваются в стринги и стразы, в Беларусь возвращается мода на сильного, смелого, служивого человека. От Тараса Бульбы до Гринева, от Василия Теркина до святого воина Евгения Родионова, от Георгия Победоносца до Александра Лукашенко.  

Азарёнок: ляхи уже хворост для отопления собирают. Так их довели паны. Ни угля, ни денег, ни достоинства-10

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
По народному ополчению. Знаете, что меня подтолкнуло к этой идее? Несколько лет назад, когда создавали территориальную оборону, я говорил, что территориалов надо создать и учить их. Потому что никто не будет защищать свой дом так, как ты, если это твой дом. Это услышали, видимо, в Украине. Но вы видели, как они раздавали оружие? Этого быть не должно. Не хватает людей. Они берут людей – 60, 70 лет, но еще ходит. Оружие дают, на здоровье – иди на фронт. Пушечное мясо. Пришли, его застрелили. Он же не умеет пользоваться этим оружием.  

Азарёнок: ляхи уже хворост для отопления собирают. Так их довели паны. Ни угля, ни денег, ни достоинства-13

Григорий Азаренок:  
А змагарам пора домой. Так считает большинство белорусов. Дальнобойщиков наших уже привезли. Экспресс-туры могут быть открыты. Ждем-с. А вот Европа, если хочет жить, если хочет остаться в истории, она должна скинуть с себя американский ошейник. Давняя мечта всех радеющих за мир – союз Германии и России. Континент чести и святости сбросил бы морских дьявольских гадюк. Об этом писали Шпенглер, Шубарт, Парвулеску, об этом говорит наш Президент. Объединенные технологии и ресурсы на благо человечества. Услышьте белорусского лидера.  

И правильно говорилось – на карачках приползете. И уже звонит генсек ООН и слезно просит им помочь. Президент отвечает. Но только на его условиях. Озабоченный генсек пошел советоваться. Так будет и впредь. Лукашенко будет диктовать вам волю. Он будет решать, как вам жить. Не на того вы рыпнулись в 2020-м. Теперь вы – номер два, а точнее, полный ноль. А он – первый.  

А почему? Потому что, выйдя из самой глубины народа, он по-прежнему живет его чаяниями и интересами. А вы – смецце. Вас сметает ветер истории. Он же на твердом фундаменте и на родной почве. Белорусским детям будет хорошо. Потому что есть у нас Батька.  

# «Азарёнок. Тайные пружины политики» # общество # Григорий Азарёнок # Александр Лукашенко # Ярослав Качиньский # Тарас Бульба # Петр Гринев # Василий Теркин # Евгений Родионов # Георгий Победоносец # Освальд Шпенглер # Вальтер Шубарт # Жан Парвулеску # Антониу Гутерриш # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Релокейт по-белорусски и каникулы для детей Донбасса. Анонс программы «Неделя»
04 июня 2022 16:08

Релокейт по-белорусски и каникулы для детей Донбасса. Анонс программы «Неделя»

Лукашенко про тероборону Украины: «Они берут людей – 60, 70 лет, но еще ходит. Оружие дают, на здоровье – иди на фронт. Пушечное мясо»
04 июня 2022 16:08

Лукашенко про тероборону Украины: «Они берут людей – 60, 70 лет, но еще ходит. Оружие дают, на здоровье – иди на фронт. Пушечное мясо»

Особенно шумно было у цыган. Какие народы собрались на фестивале национальных культур в Гродно?
04 июня 2022 16:07

Особенно шумно было у цыган. Какие народы собрались на фестивале национальных культур в Гродно?