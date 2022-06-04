Азарёнок: ляхи уже хворост для отопления собирают. Так их довели паны. Ни угля, ни денег, ни достоинства

Новости Беларуси. Общение Президента с журналистами после открытия поликлиники в Минске стало знаковым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прозвучали подробности блестящей операции КГБ по спасению наших людей из украинского плена, детали в отношениях с Западом и Россией. Григорий Азаренок присутствовал на этом мероприятии и готов поделится впечатлениями.

Григорий Азаренок, СТВ:

Открывается поликлиника. Да не просто поликлиника, а дворец для детишек. С самым лучшим оборудованием, с самыми первоклассными врачами. Маленькие белорусы ждут белорусского Президента.

Он идет, он идет! Григорий Азаренок:

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0», здравствуйте. А где в мире еще так? В […] штатах империи зла полная деградация. Детского питания не хватает. В ковид у них был такой мор, что Средневековью не снилось. Полечиться от самой незначительной хвори стоит столько, сколько машина стоит. А в Беларуси автомобили дешевеют. Потому что […], процентщиков, валютчиков, перекупщиков нагибают. Потому что никому не позволено наживаться на простых людях. Ни на их здоровье, ни на передвижении. Подробности смотрите в видеоматериале.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По народному ополчению. Знаете, что меня подтолкнуло к этой идее? Несколько лет назад, когда создавали территориальную оборону, я говорил, что территориалов надо создать и учить их. Потому что никто не будет защищать свой дом так, как ты, если это твой дом. Это услышали, видимо, в Украине. Но вы видели, как они раздавали оружие? Этого быть не должно. Не хватает людей. Они берут людей – 60, 70 лет, но еще ходит. Оружие дают, на здоровье – иди на фронт. Пушечное мясо. Пришли, его застрелили. Он же не умеет пользоваться этим оружием.