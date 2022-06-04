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Особенно шумно было у цыган. Какие народы собрались на фестивале национальных культур в Гродно?

04 июня 2022 16:07
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Новости Беларуси. Гродно принимает фестиваль национальных культур. Второй день феста обещает быть насыщенным. На разных площадках уже работают выставки и мастер-классы. Представители более 30 стран знакомят со своей культурой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особенно шумно было у цыган. Какие народы собрались на фестивале национальных культур в Гродно?-1

Полина Королева, корреспондент:   
Национальные подворья закончили работу больше часа назад. Особенно громко было у цыган. Мы убедились, что их не просто так называют яркими и шумными, колоритными. Чего только стоят их юбки. Они выкроены так называемым солнцем, ткани на один наряд уходит много, но, как вы можете убедиться, оно того стоит.  

Особенно шумно было у цыган. Какие народы собрались на фестивале национальных культур в Гродно?-4

Много людей собралось и у азербайджанского подворья. Резкие, мощные, ритмичные танцы – все это очень оживляло улицу Советскую. По ней практически невозможно было сегодня пройти. Гости фестиваля пытались успеть посетить каждое подворье. Не знаю, удалось ли им это.  

Особенно шумно было у цыган. Какие народы собрались на фестивале национальных культур в Гродно?-7

Полина Королева:  
Предлагаю переместиться в подворье башкир. Сегодня здесь присутствовала официальная делегация. Они передали диаспоре национальную юрту. В то время, когда народ кочевал, в подобных юртах из войлока жили люди. Теперь же это просто атрибут культуры. Вместе с юртой диаспоре прислали и национальные костюмы. Выглядят они очень богато, красиво и по-настоящему интересно. Одной из отличительных черт является большое количество орнаментов и узоров. Предлагаю узнать об их символизме.  

Особенно шумно было у цыган. Какие народы собрались на фестивале национальных культур в Гродно?-10

Айбулат Рахматуллин, художественный руководитель государственной филармонии Башкортостана:  
У нас очень много родов башкирских, каждый род имеет определенную символику – можно было узнать, с какого рода человек.  

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# Фестиваль # общество # Полина Королева # Фотофакт

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