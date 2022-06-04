Особенно шумно было у цыган. Какие народы собрались на фестивале национальных культур в Гродно?

Новости Беларуси. Гродно принимает фестиваль национальных культур. Второй день феста обещает быть насыщенным. На разных площадках уже работают выставки и мастер-классы. Представители более 30 стран знакомят со своей культурой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полина Королева, корреспондент:

Национальные подворья закончили работу больше часа назад. Особенно громко было у цыган. Мы убедились, что их не просто так называют яркими и шумными, колоритными. Чего только стоят их юбки. Они выкроены так называемым солнцем, ткани на один наряд уходит много, но, как вы можете убедиться, оно того стоит.

Много людей собралось и у азербайджанского подворья. Резкие, мощные, ритмичные танцы – все это очень оживляло улицу Советскую. По ней практически невозможно было сегодня пройти. Гости фестиваля пытались успеть посетить каждое подворье. Не знаю, удалось ли им это.