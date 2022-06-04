Прямой эфир

​​​​​​​Вывести конверт из тени. Расследование СТВ о серых схемах выплаты зарплат. Анонс премьеры

04 июня 2022 15:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

С чем у обычных людей ассоциируется простой почтовый конверт? Письмо, открытка, поздравление. Но далеко не у каждого возникает такая связь. Некоторые используют этот предмет для реализации своих теневых финансовых схем – выплачивают зарплату.  

Когда финансовый риск может привести к огромным потерям?  

​​​​​​​Вывести конверт из тени. Расследование СТВ о серых схемах выплаты зарплат. Анонс премьеры-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Я хочу, чтобы и бизнесмены, и предприниматели меня услышали. Мало не покажется, и обижаться потом не надо.  

​​​​​​​Вывести конверт из тени. Расследование СТВ о серых схемах выплаты зарплат. Анонс премьеры-4

Чем может обернуться попытка обойти закон и желание сэкономить?  

​​​​​​​Вывести конверт из тени. Расследование СТВ о серых схемах выплаты зарплат. Анонс премьеры-7

В 2021 годы было выявлено 35 преступлений, а в текущем – более 50.  

​​​​​​​Вывести конверт из тени. Расследование СТВ о серых схемах выплаты зарплат. Анонс премьеры-10

Это не только причинение ущерба государству, это также и негативные последствия, которые причиняются обычным гражданам, работникам, связанным с этими выплатами.

​​​​​​​Вывести конверт из тени. Расследование СТВ о серых схемах выплаты зарплат. Анонс премьеры-13

О новациях Уголовного кодекса, жестких мерах наказания за серые схемы и реальных последствиях выплаты зарплаты в конверте.  

​​​​​​​Вывести конверт из тени. Расследование СТВ о серых схемах выплаты зарплат. Анонс премьеры-16

Всего в данную преступную схему были вовлечены 23 работника предприятия.  

Пора выводить конверт из тени. О борьбе с конвертными махинациями смотрите финансовое расследование 5 июня в 21:00 на СТВ.  

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Александра Качан # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Десятки локаций и квест для детей. Как Столин принял спортивный фестиваль «Вытокі»?
04 июня 2022 14:23

Десятки локаций и квест для детей. Как Столин принял спортивный фестиваль «Вытокі»?

Игорь Луцкий на «Вытоках» в Столине: «Этот праздник призван вернуть всё на свои места»
04 июня 2022 14:22

Игорь Луцкий на «Вытоках» в Столине: «Этот праздник призван вернуть всё на свои места»

Патриарх Кирилл возложил венок к монументу Победы в Минске
04 июня 2022 14:18

Патриарх Кирилл возложил венок к монументу Победы в Минске