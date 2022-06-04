Вывести конверт из тени. Расследование СТВ о серых схемах выплаты зарплат. Анонс премьеры
С чем у обычных людей ассоциируется простой почтовый конверт? Письмо, открытка, поздравление. Но далеко не у каждого возникает такая связь. Некоторые используют этот предмет для реализации своих теневых финансовых схем – выплачивают зарплату.
Когда финансовый риск может привести к огромным потерям?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я хочу, чтобы и бизнесмены, и предприниматели меня услышали. Мало не покажется, и обижаться потом не надо.
Чем может обернуться попытка обойти закон и желание сэкономить?
В 2021 годы было выявлено 35 преступлений, а в текущем – более 50.
Это не только причинение ущерба государству, это также и негативные последствия, которые причиняются обычным гражданам, работникам, связанным с этими выплатами.
О новациях Уголовного кодекса, жестких мерах наказания за серые схемы и реальных последствиях выплаты зарплаты в конверте.
Всего в данную преступную схему были вовлечены 23 работника предприятия.
Пора выводить конверт из тени. О борьбе с конвертными махинациями смотрите финансовое расследование 5 июня в 21:00 на СТВ.