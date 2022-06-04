​​​​​​​Вывести конверт из тени. Расследование СТВ о серых схемах выплаты зарплат. Анонс премьеры

С чем у обычных людей ассоциируется простой почтовый конверт? Письмо, открытка, поздравление. Но далеко не у каждого возникает такая связь. Некоторые используют этот предмет для реализации своих теневых финансовых схем – выплачивают зарплату. Когда финансовый риск может привести к огромным потерям?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу, чтобы и бизнесмены, и предприниматели меня услышали. Мало не покажется, и обижаться потом не надо.

Чем может обернуться попытка обойти закон и желание сэкономить?

В 2021 годы было выявлено 35 преступлений, а в текущем – более 50.

Это не только причинение ущерба государству, это также и негативные последствия, которые причиняются обычным гражданам, работникам, связанным с этими выплатами.

О новациях Уголовного кодекса, жестких мерах наказания за серые схемы и реальных последствиях выплаты зарплаты в конверте.